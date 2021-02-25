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Сериал Локи 2021 получил новую дату выхода

25 февраля 2021, 11:18

Disney перенесла дату выхода сериала Локи 2021 с мая на июнь.

Локи. Фото: denofgeek.com
Локи. / Фото: denofgeek.com

Стриминговый сервис Disney+ перенес дату премьеры приключенческого экшена Локи с Томом Хиддлстоном в главной роли.

Как сообщает Deadline, сериал переместили с майского слота, и теперь премьера 11 июня.

Marvel Studios сняли 6-серийную историю о приключениях асгардского бога обмана после его побега с Тессерактом посреди судьбоносных событий фильма Мстители: Финал.

Актеры сериала Локи: Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, София Димартино, Гугу Мбата-Роу, Ричард Э. Грант, Вунми Мосаку и другие.Читайте такжеСериал Локи: сюжет и список актеров

Первый сезон срежиссировала Кейт Херрон, главным сценаристом выступил Майкл Уолдрон.

Кроме того, сменились даты выхода таких сериалов Disney на 2021 год:

  • Сокол и Зимний Солдат - 19 марта
  • Звёздные войны: Бракованная партия - 4 мая
  • Большая шишка - 16 апреля
  • Тайное общество мистера Бенедикта - 25 июня
  • Монстры за работой - 2 июля
  • Тёрнер и Хуч - 16 июля
  • Чип и Дейл: Жизнь в парке - 23 июля
  • Классный мюзикл: Мюзикл второй сезон - 13 мая
  • Zenimation, второй сезон - 11 июня

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