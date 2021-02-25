Сериал Локи 2021 получил новую дату выхода

Disney перенесла дату выхода сериала Локи 2021 с мая на июнь.
Стриминговый сервис Disney+ перенес дату премьеры приключенческого экшена Локи с Томом Хиддлстоном в главной роли.
Как сообщает Deadline, сериал переместили с майского слота, и теперь премьера 11 июня.
Marvel Studios сняли 6-серийную историю о приключениях асгардского бога обмана после его побега с Тессерактом посреди судьбоносных событий фильма Мстители: Финал.
Актеры сериала Локи: Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, София Димартино, Гугу Мбата-Роу, Ричард Э. Грант, Вунми Мосаку и другие.Читайте такжеСериал Локи: сюжет и список актеров
Первый сезон срежиссировала Кейт Херрон, главным сценаристом выступил Майкл Уолдрон.
Кроме того, сменились даты выхода таких сериалов Disney на 2021 год:
- Сокол и Зимний Солдат - 19 марта
- Звёздные войны: Бракованная партия - 4 мая
- Большая шишка - 16 апреля
- Тайное общество мистера Бенедикта - 25 июня
- Монстры за работой - 2 июля
- Тёрнер и Хуч - 16 июля
- Чип и Дейл: Жизнь в парке - 23 июля
- Классный мюзикл: Мюзикл второй сезон - 13 мая
- Zenimation, второй сезон - 11 июня
Автор: Александр Галаджий