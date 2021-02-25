Сериал Локи 2021 получил новую дату выхода

Локи. / Фото: denofgeek.com

Стриминговый сервис Disney+ перенес дату премьеры приключенческого экшена Локи с Томом Хиддлстоном в главной роли.

Как сообщает Deadline, сериал переместили с майского слота, и теперь премьера 11 июня.

Marvel Studios сняли 6-серийную историю о приключениях асгардского бога обмана после его побега с Тессерактом посреди судьбоносных событий фильма Мстители: Финал.

Актеры сериала Локи: Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, София Димартино, Гугу Мбата-Роу, Ричард Э. Грант, Вунми Мосаку и другие.Читайте такжеСериал Локи: сюжет и список актеров

Первый сезон срежиссировала Кейт Херрон, главным сценаристом выступил Майкл Уолдрон.

Кроме того, сменились даты выхода таких сериалов Disney на 2021 год: