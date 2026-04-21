Украинский актер сыграет в новом фильме Netflix с Сидни Суини

Кратко:
- Работа над фильмом стартовала в Австралии
- Режиссером и сценаристом выступит Джим Микл
Украинский актер Александр Рудинский, известный по фильмам "Тиха Нава" и "Камінь, ножниці, папір", присоединился к новому проекту стримингового сервиса Netflix, где сыграет вместе с голливудскими звездами. Об этом пишет издание Deadline
Речь идет об игровой экранизации культовой франшизы "Гандам" ("Gundam"), работа над которой уже стартовала в Австралии. Проект станет первой полнометражной адаптацией этой вселенной в формате live-action.
Интересно, что Рудинский, ранее снимавшийся в сериале Netflix "Декамерон" и в проекте "Агентство", стал одним из шести актеров. Компанию ему также составят Нонсо Анози, Джексон Уайт, Айда Брук, Джейвон "Вонна" Уолтон и Джейсон Айзекс.
Главные роли исполнят Сидни Суини и Ноа Сентинео. Также в фильме снимутся Сиоли Куцуна и Майкл Мандо.
Режиссером и сценаристом выступит Джим Микл, который также станет продюсером проекта вместе с Линда Моран.
"Гандам" – это научно-фантастическая франшиза от Bandai Namco Filmworks. Сюжет будущей картины построен вокруг противостояния пилотов, воюющих на разных сторонах в конфликте между Землей и ее бывшими космическими колониями.
Последние новости кино
О персоне: Александр Рудинский
Рудинский – актер театра и кино. Родился в Николаеве в 1996 году. С 2018 года работает в киевском Национальном драматическом театре имени Ивана Франко. За роль Калигулы в одноименном спектакле украинского режиссера Ивана Урывского получил премию как лучший молодой актер на Международном театральном фестивале MESS в Сараево. Рудинский стал узнаваемым после выхода телесериала "Первые ласточки", в котором сыграл одну из главных ролей. В 2024 году сыграл в сериале Джоржа Клуни "Агентство" и сериале от Netflix "Декамерон".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред