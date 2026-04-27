Сенсация из Сахары: останки "адского" динозавра заставили учёных переписать историю

Алексей Тесля
27 апреля 2026, 03:30
Главная особенность существа — крупный изогнутый гребень на голове, вероятно покрытый кератином.
В пустыне нашли останки неизвестного динозавра / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Обнаружены останки ранее неизвестного динозавра
  • Главная особенность существа — крупный изогнутый гребень

Научная экспедиция под руководством профессора Чикагского университета Пола Серено обнаружила в пустынном районе Нигера останки ранее неизвестного динозавра, получившего название Spinosaurus mirabilis.

Хотя находку сделали ещё в 2022 году, её научное описание уже повлияло на взгляды учёных: выяснилось, что такие хищники могли охотиться в пресных мелководных водоёмах вдали от морей, пишет Daily Galaxy.

Главная особенность существа — крупный изогнутый гребень на голове, вероятно покрытый кератином и использовавшийся для демонстрации. Челюсти с плотно смыкающимися зубами указывают на специализацию в ловле скользкой добычи, прежде всего рыбы.

Останки нашли в глубине древнего континента, на месте бывших речных систем, что опровергает прежние представления о преимущественно прибрежном образе жизни спинозаврид. Сам Серено описывает этого динозавра как "наземного охотника на мелководье", способного заходить в воду и выслеживать добычу.

Учёные также отмечают, что даже в экстремальных условиях пустыни им удалось собрать 3D-модель черепа, что подчёркивает значимость открытия и его вклад в понимание эволюции древних хищников.

Люди смогут говорить с животными: прогноз ученых

По прогнозу ветеринара и руководителя биотехнологических компаний Ноэля Фицпатрика, примерно к 2045 году люди смогут понимать своих питомцев с помощью технологий, которые будут "переводить" их сигналы и поведение в человеческую речь. Он считает, что в ближайшие два десятилетия развитие науки достигнет уровня, при котором станет возможной интерпретация "языка" животных.

Ранее сообщалось о том, что владельцев домашних животных в Украине могут оштрафовать. Штрафы за незарегистрированную собаку могут достигать почти тысячи гривен.

Напомним, ранее Главред сообщалось о том, что в Днепре заметили диких животных: горожанам советуют не приближаться. Двух животных увидели возле жилого массива "Победа-3".

Больше новостей:

Об источнике: Daily Galaxy

Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - это научно-популярный новостной вебсайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых, и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Повреждены дома и отель: враг нанес удар по Одессе, число пострадавших возросло

"Сможем двигаться дальше": комбриг назвал условия для перехода ВСУ к контрнаступлению

Переговоры или борьба: Залужный назвал пять сценариев завершения войны

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

Гороскоп Таро на завтра 27 апреля: Раку - случайность, Рыбам - шанс

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

"Не было бы счастья, да несчастье помогло": как правильно сказать на украинскомВидео

Повреждены дома и отель: враг нанес удар по Одессе, число пострадавших возросло

"Сможем двигаться дальше": комбриг назвал условия для перехода ВСУ к контрнаступлению

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
Жир в духовке отойдет в считанные минуты: простой лайфхак без соды и уксусаВидео

Без швов и плесени: альтернатива плитке, которая идеально удерживает влагу

Холодный удар по Киеву и области: синоптики предупредили об опасной погоде

Переговоры или борьба: Залужный назвал пять сценариев завершения войны

В РФ выдвинули новые угрозы и заикнулись о договоренностях с Украиной

Бекхемы шокированы: источник раскрыл подробности ссоры со старшим сыном

Прекращение огня вблизи ЗАЭС и возвращение станции Украине - что известноВидео

Неустойчивая весна в Днепре: как изменится погода в городе на этой неделе

Как проверить главную функцию холодильника: простой трюк избавит от проблемВидео

Температура опустится до -3 градусов: на Тернопольщину надвигается похолодание

Мощное весеннее удобрение: садовник раскрыл методику, чтобы не сжечь корниВидео

Завершение войны в Украине: Трамп рассказал о переговорах с Зеленским и Путиным

Есть условие: Тарас Тополя рассказал о будущих отношениях

Дорожный знак с перевернутым авто озадачивает водителей: что он означает

Два полнолуния в мае 2026: какому знаку зодиака судьба готовит важные развилки

Украина переломила динамику войны и перебирает на себя роль США – NYT

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Хоккейный счет в Кривом Роге: Динамо дожало Кривбасс, детали матча

Коваленко о ресурсах РФ: сколько еще будет продолжаться воздушный террормнение

Цены упали в начале сезона: стоимость одного овоща приятно удивляет украинцев

Переезд, свадьба и карьерный прорыв уже близко: гороскоп на май 2026 для ЛьвовВидео

Один шаг после цветения: садоводы раскрыли главный секрет весеннецветущихВидео

Лунный календарь на май 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Как навсегда избавиться от пырея на огороде: проверенные методы борьбы

Без света, поваленные деревья, есть погибшие: последствия урагана в УкраинеФото

РФ пошла в масштабное наступление на фронте: Сырский сказал, какая ситуация

Звезды готовят двойной удар судьбы: два полнолуния изменят жизнь Раков в мае

Ситуация напряженная: в ДШВ назвали два "горячих" направления фронта

Придет ли потепление в Украину в конце апреля: синоптик озвучила прогноз

Спасение рассады перца и баклажанов: как исправить ошибки при выращивании

На Житомирщине разразится непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Муравьи пропадут раз и навсегда: хитрый способ с обычным натуральным продуктомВидео

"Минус" три корабля, МиГ-31 и ПВО: бойцы СБУ провели операцию в Крыму

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает КремльВидео

Три обязательные процедуры для озимого лука весной: как не остаться без урожая

Старые кастрюли и сковороды снова заблестят, как новые: какие средства сделают все сами

Потепление врывается во Львовскую область: когда термометры покажут +15

Финансовый гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая

Цены на дизель могут резко упасть: Шмыгаль сказал, что повлияет на стоимость

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Любовный гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Естественно угнетают сорняки и украшают сад: о каких растениях идет речь

На ЧАЭС произошла авария не только на 4-м энергоблоке: секретные архивы КГБВидео

ВСУ разгромили вражеские эшелоны, ПВО и крупнейший НПЗ на севере РФ - Генштаб

