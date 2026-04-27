Сенсация из Сахары: останки "адского" динозавра заставили учёных переписать историю

https://glavred.info/nauka/sensaciya-iz-sahary-ostanki-adskogo-dinozavra-zastavili-uchenyh-perepisat-istoriyu-10759832.html Ссылка скопирована

В пустыне нашли останки неизвестного динозавра / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Научная экспедиция под руководством профессора Чикагского университета Пола Серено обнаружила в пустынном районе Нигера останки ранее неизвестного динозавра, получившего название Spinosaurus mirabilis.

Хотя находку сделали ещё в 2022 году, её научное описание уже повлияло на взгляды учёных: выяснилось, что такие хищники могли охотиться в пресных мелководных водоёмах вдали от морей, пишет Daily Galaxy.

видео дня

Главная особенность существа — крупный изогнутый гребень на голове, вероятно покрытый кератином и использовавшийся для демонстрации. Челюсти с плотно смыкающимися зубами указывают на специализацию в ловле скользкой добычи, прежде всего рыбы.

Останки нашли в глубине древнего континента, на месте бывших речных систем, что опровергает прежние представления о преимущественно прибрежном образе жизни спинозаврид. Сам Серено описывает этого динозавра как "наземного охотника на мелководье", способного заходить в воду и выслеживать добычу.

Учёные также отмечают, что даже в экстремальных условиях пустыни им удалось собрать 3D-модель черепа, что подчёркивает значимость открытия и его вклад в понимание эволюции древних хищников.

Больше новостей:

Об источнике: Daily Galaxy Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - это научно-популярный новостной вебсайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых, и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред