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Монах не садился ни на минуту за 5 лет: что стало с его телом

Константин Пономарев
19 июня 2026, 16:54
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Мужчина отказался от сидения и лежания на 12 лет. После пяти лет непрерывного стояния состояние монаха вызывает тревогу у медиков.
Уже пять лет монах непрерывно остается в вертикальном положении
Уже пять лет монах непрерывно остается в вертикальном положении / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему монах решил не садиться и не ложиться 12 лет
  • Как пять лет непрерывного стояния изменили его тело
  • Почему врачи опасаются за здоровье аскета

Индийский аскет Даулат Гири Джи Махарадж привлек внимание миллионов людей необычным и крайне суровым обетом. Его история вызвала широкий интерес среди пользователей социальных сетей.

Уже пять лет мужчина непрерывно остается в вертикальном положении. От сидения и лежания монах отказался ради духовной практики, рассчитанной на 12 лет. Об этом пишет Oddity Central.

видео дня

Почему монах отказался сидеть и лежать

Махарадж принадлежит к религиозной общине Харешвари, представителей которой называют "Стоящими бабами". Последователи этого направления дают обет постоянно стоять, считая такую форму аскезы путем очищения души и способом приблизиться к божеству Шиве.

Для выполнения обета монахи используют специальные ремни, веревки и подвесные конструкции, позволяющие сохранять вертикальное положение даже во время сна.

Как многолетнее стояние сказалось на здоровье

На опубликованных фотографиях и видеозаписях видно, что ноги Даулата сильно опухли и потемнели. Постоянное пребывание на ногах серьезно сказалось на его здоровье. Несмотря на это, мужчина продолжает следовать своему обещанию, до завершения которого остается еще семь лет.

Для выполнения обета монахи используют специальные ремни, веревки и подвесные конструкции
Для выполнения обета монахи используют специальные ремни, веревки и подвесные конструкции / Фото: скриншот с Youtube

Большую часть бытовых потребностей аскета обеспечивают волонтеры местного храма. Они регулярно ухаживают за его ногами и наносят лечебные мази, однако последствия многолетнего стояния становятся все более заметными. При этом на некоторых кадрах видно, что монах все еще способен самостоятельно передвигаться на небольшие расстояния.

Что говорят врачи

Издание отмечает, что медики предупреждают, что длительное пребывание в неподвижном вертикальном положении может привести к опасным осложнениям.

По словам специалистов, кровь начинает застаиваться в нижних конечностях, что вызывает отеки, боль и значительно повышает риск развития тромбоза глубоких вен.

Смотрите в видео о том, как монах уже 5 лет придерживается своего обета:

Ранее Главред писал о том, что мужчина отпраздновал 100-летие и рассказал, что продлевает жизнь. Танцы помогли Бернарду Гилберту сохранить активность. В 100 лет он стал звездой сети после вирусного видео с его выступлением.

Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

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Об источнике: Oddity Central

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