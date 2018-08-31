Встреча Варфоломея и Кирилла определит наше будущее

Виталий Портников

Публицист, журналист

31 августа 2018, 17:36

Будет или нет предоставлена самостоятельность Украинской церкви станет определяющим отнюдь не только для нашего будущего.

Кирилл и Варфоломей
Патриархи Кирилл и Варфоломей / РПЦ

Встреча константинопольского патриарха Варфоломея и московского патриарха Кирилла - не просто встреча, по результатам которой будет окончательно определена судьба самостоятельной Украинской церкви. Это встреча, результат которой - без преувеличения - станет определяющим для судьбы всего православного мира.

За последние месяцы во Вселенском патриархате недвусмысленно давали понять, что готовы к оглашению томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Если после встречи с московским патриархом позиция Константинопольского патриарха изменится, если предоставление томоса будет отложено на неопределеный срок или забыто, для всех православных церквей мира это станет очевидным сигналом, что настоящим главой православия является не Варфоломей, а Кирилл, что без одобрения московского патриарха и его "кураторов" из Кремля нельзя решить ни один принципиальный вопрос. 31 августа 2018 года станет днём окончания влияния Константинопольского патриархата в мировом православии и началом новой - московской - эпохи.

Если же после встречи с Кириллом Вселенский патриарх не отступит от своего решения, если Украинская церковь получит томос, то это станет подтверждением ведущей роли Константинополя - как бы не проявлялась реакция Москвы. Потому что все будут помнить, что даже накануне такого, явно раздражающего Московский патриархат решения Кирилл поехал на встречу к Варфоломею и тем самым признал его право принимать принципиальные решения. Для самого православного мира это будет означать еще и то, что общение и поиск компромисса могут продолжаться даже в самых сложных ситуациях.

Есть и еще одно возможное последствие сегодняшней встречи патриархов - своеобразный компромисс, который может тактически быть опасен для Украины не менее, чем отказ Константинополя от выдачи томоса. Этот компромисс патриархов состоит в том, что томос новой Украинской церкви предоставляется - возможно даже обоими патриархатами - и активное участие в создании новой церкви принимают священники УПЦ МП. Это красивый ход, так как на первом соборе новой церкви у "московских" будет большинство, они легко изберут своего предстоятеля и синод. Таким образом, церковь будет автокефальной - но промосковской и антиукраинской, а влияние Кирилла и через него Путина распространится на всю территорию нашей страны.

Не исключаю, что в Константинопольском патриархате Кириллу могут предложить такой вариант, но сомневаюсь, что московский патриарх с ним согласиться. К таким сложным решениям ни сам Кирилл, ни Путин попросту не склонны.

Скорее всего, речь пойдёт именно о том, будет или нет предоставлена самостоятельность Украинской церкви. И ответ на этот вопрос станет определяющим отнюдь не только для нашего будущего.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо

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РПЦ Патриарх Кирилл Патриарх Варфоломей Томос УПЦ
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