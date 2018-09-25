Как украинцам создают иллюзию "самой сильной армии Европы"

Украинцам создают иллюзию сильной армии/ УНИАН

Помпезные парады, пышные "передачи техники", громкие "победы" на международных манёврах, "жабьи прыжки" в серой зоне с многократным захватом давно захваченных посёлков - всё это наносит чудовищный вред обороноспособности нашей страны. Потому что успокаивает, убаюкивает, создают иллюзию "самой сильной армии Европы", которая сама где-то там на далёком Донбассе как-то там врагов побеждает. Как? Об этом пусть думают великие наши кормчие, полководцы, и пусть воюют нанятые Министерством обороны солдаты - нас самих это никак не касается, кроме дежурных лайков на Фэйсбуке под бравурными постами штатных пропагандосов.

А они умеют! Наши пропагандисты из любого информационного повода слепят очередную великую победу. Чего стоит один только героический переход двух старых ржавых калош из Одессы в Бердянск. Героический сам по себе - потому что на этих ржавых банках дальше буйков заплывать страшно. Героический вдвойне, потому что теперь, в дополнение к двум бронированным катерам, украинское военно-морское присутствие в Азовском море сразу вырастет многократно, а в Бердянске появится цельная "военно-морская база"!

Читайте такжеУсмирить нахальную Россию: зачем Украине военная база в Азовском мореНа пятом году войны мы не имеем ни своего серийного танка, ни своей БМП, ни своей пушки, ни гаубицы, ни своего миномёта ("Молот" - не в счёт), ни своего пулемёта, ни своего автомата, ни своего пистолета, ни своего производства боеприпасов, не говоря уже о своих самолётах, вертолётах, кораблях и подводных лодках. Всё, что есть - либо старое, советское, слегка подлатанное и покрашенное, либо то, что сохранилось в производстве с советских времён, и поставлялось в годы независимости на экспорт.

На пятом году войны у нас катастрофическая нехватка личного состава в действующей армии, бутафорская система подготовки резерва, полностью отсутствующая система военного всеобуча населения, социально-несправедливая и антипатриотическая по сути система призыва и комплектования Вооружённых сил - когда в армию попадают самые бесправные, социально незащищённые, низшие слои населения, а высшие - получают выгоду от военных контрактов и экономических связей со страной-агрессором.

На пятом году войны в воюющей стране государственной пропагандой культивируется пораженческая психология неверия в свои силы, помноженная на мифические военные "победы", и поделенная на преступную безответственность правящей "элиты". Нация фактически разоружена перед всё более и более усиливающимся врагом, который теперь и внутри страны всё смелее поднимает голову.

Вы думаете, это - "зрада"? - Нет, это обыкновенное предательство.