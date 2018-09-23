"Такого от нас не ждали": украинские корабли сумели застать Россию врасплох в Керченском проливе

Украинские корабли прошли Крымский мост / fkutaman.ru

Поисково-спасательный корабль "Донбасс" и буксир "Корец" Военно-морских сил ВС Украины, которые направляются из Одессы в Азовское море, "неожиданно" для России прошли Керченский пролив и Крымский мост.

"Россияне такого от нас не ожидали, но мы действуем в рамках Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", — цитирует InfoResist источник в украинском оборонном ведомстве.

И добавил, что "россияне не думали, что мы пойдем так далеко и пересечем пролив. Для них это было неожиданностью".

При этом сообщается, что Россия неоднократно пыталась спровоцировать украинских военных по пути их следования. В частности, над кораблями ВСУ были зафиксированы пролеты истребителей Су-30, а также вертолетов.

В свою очередь глава предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков у себя в Facebook также подтвердил, что украинские корабли прошли под Крымским мостом.

"Украинская "эскадра" вошла в канал в 13:50 и прошла под мостом в 15:15. Сопровождение обеспечено!" — заявил он.

Ранее в погрануправлении ФСБ по аннексированному Крыму заявили, что корабли Военно-морских сил ВСУ Украины вошли в "российскую исключительную экономическую зону". Депутат так называемого Госсовета аннексированного Крыма Владислав Ганжара назвал появление у берегов полуострова украинских кораблей провокацией.