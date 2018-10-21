Россия пережила атеизм - переживет и путинизм

Владимир Путин и Патриарх Кирилл / Reuters

Причина раздора между Москвой и Константинополем заключается в том, что Москва еще с середины 40-х годов прошлого века пытается занять первое место в православии, которое по праву принадлежит Вселенскому патриарху.

Украинский церковный вопрос является лишь частью этой борьбы, но не ее причиной, так же как не являются причиной какие-то личные убеждения или отсутствие доброй воли кого-то из церковных иерархов.

Разрыв евхаристического общения - не полный раскол, для его констатации должно было быть принято также решение о принципиальном непризнании самой церковной структуры Вселенского патриархата. Однако до этого еще не дошло и, надеемся, не дойдет. Разрыв общения означает, что духовенство и миряне Русской Церкви, с точки зрения Синода РПЦ, не имеют права участвовать в богослужениях, которые совершаются духовенством Константинопольского патриархата, то есть не должны исповедоваться, причащаться, принимать крещение и т.д. от такого духовенства.

Действительно, со светской точки зрения такое положение можно сравнить с разрывом дипломатических отношений. Однако хотел бы подчеркнуть, что на самом деле решение Синода РПЦ, как безосновательное и неканоническое, не должно выполняться духовенством и мирянами. Константинопольский патриархат никоим образом не запрещает им участвовать в своих богослужениях. Пусть они без всякого сомнения, когда есть к этому возможность, молятся в храмах Константинопольского патриархата и принимают там таинства.

Читайте такжеРПЦ упрямо наступает на грабли КремляРусская церковь в самоизоляции не добьется ничего, кроме ухудшения своего и внешнего, и внутреннего положения. Изолируясь от вселенского православия, РПЦ делает себя еще более зависимой от Кремля, а, стало быть еще более слабой. По моему мнению, нынешняя самоизоляция является драматической, однако она не будет долговечной, поскольку для длительного разделения должны существовать серьезные причины такие, как разница в вероучении, в обрядах богослужения и тому подобное.

По моему мнению, если православие в России сохранилось и после семи десятилетий воинствующего атеизма, оно переживет и два десятилетия воинствующего путинизма. Однако, безусловно, болезни, которые поразили Московскую патриархию, являются тяжелыми и лечить их придется долго.

По моему мнению, в Московском патриархате (а церковь в Беларуси - это тоже часть МП) будет расти недовольство политикой патриарха Кирилла и принятыми решениями по самоизоляции. Это не приведет к расколу в самой РПЦ, ведь этого не допустит российское государство, контролирующее и общественные процессы, и религиозную жизнь. Однако внутренняя оппозиция патриарху Кириллу будет укрепляться.

Причины самоизоляции РПЦ - чисто политические и связаны со взглядами конкретных руководящих лиц, в первую очередь, российского президента. Поэтому после изменения политических обстоятельств в России следует ожидать возвращения Московского патриархата к полноценному общению.

Судя по предыдущей реакции на предоставление Томоса Украине, даже самые близкие по духу к Москве поместные церкви ограничатся обобщенными заявлениями о "глубокой обеспокоенности". Нет оснований ожидать, что хоть одна из церквей последует примеру Москвы и разорвет отношения с Вселенским патриархом, а, следовательно, на самом деле глубокого или большого раскола не будет - будет "минская схизма", которая завершится после смены политических обстоятельств, которые ее вызвали.