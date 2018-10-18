В шаге от пропасти: эксперт рассказал о расколе между Москвой и Константинополем из-за автокефалии УПЦ

18 октября 2018, 09:25

Москва пытается втянуть в церковный раскол еще нескольких патриархов, подчеркнул Тарас Чорновил.

Кирилл и Варфоломей
Между Москвой и Константинополем произошел раскол из-за автокефалии УПЦ / РПЦ

Если бы Москва предала анафеме Вселенского патриарха Варфоломея и всех членов Синода, в этот момент была бы пройдена точка невозврата, и можно было бы говорить, что раскол между Москвой и Константинополем завершен, а РПЦ полностью вне православия.

На данный момент такого раскола между Москвой и Константинополем не случилось и Москва остановилась за один шаг до пропасти.

Как пишет в материале на "Главреде" политический аналитик Тарас Чорновил, Москва выбрала иезуитскую тактику, однако едва ли ей удастся сохранить такое положение дел надолго – рано или поздно ей все равно придется сделать шаг в какую-то сторону: либо признать свое недостойное поведение и "дать задний ход" (во что поверить сложно), либо решиться на окончательный раскол, который в нынешних условиях может быть достигнут не только анафемами, но и узаконенными в московской церкви десятками других шагов, которыми они будут себя отделять от всего мирового православия.

По его мнению, Москва пытается втянуть в этот раскол еще нескольких патриархов для того, чтобы РПЦ не выглядела как раскольническая церковь, которая погрязла в ереси, а чтобы все выглядело как реальный раскол православия.

"Если РПЦ сама отойдет от мирового православия, то это будет значить, что она станет сектой, а если с кем-то – это хотя бы имитация общецерковного раскола", - пишет он.

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Чорновил отмечает, что сейчас идет жесткое давление на Антиохийского патриарха, который находится в Дамаске под стопроцентным контролем Башара Асада, его спецслужб и российских спецслужб. Также осуществляется давление РПЦ на Сербского православного патриарха.

Он пояснил, что после получения автокефалии Украинская церковь претендовать на это пятое место по достоинству.

"Перед УПЦ тогда окажутся исключительно старые патриархии: Константинопольская, Антиохийская, Иерусалимская и Александрийская. После четырех самых старых патриархий Россия заняла свое пятое место нахрапом только лишь из-за того, что она наибольшая за количеством приходов и верующих (это, в первую очередь, было благодаря ее "филиалу" в Украине), а также потому что у нее были большие деньги, и она могла покупать голоса, поддержку, содержать другие патриархаты и т.д.", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил о стремлении РПЦ к повышению уровня собственной влиятельности: "Они хотели выстроить что-то вроде интегрированной вертикальной структуры по типу католической церкви, только чтобы наверху системы принятия решений доминировала РПЦ. С тех пор этот конфликт постоянно нарастал. Наибольшая вспышка конфликта, после которой кончилось терпение Константинопольского патриарха, это был саботаж, попытка сорвать Всеправославный собор на Крите. А Собор тот готовился, как минимум, сто лет. Для Варфоломея это был самый знаковый момент".

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Он также предупредил, что Россия стремиться додавить всех вокруг, действуя по КГБистскому принципу "мы можем додавить".

"И в церковных делах она действует так же. Почему РПЦ не пошла на стопроцентный и окончательный раскол? Потому что пока надеется на обратное, надеется додавить несколько патриархатов, которые пойдут против Константинополя. Потому нужно понимать, что Москва рассчитывает провернуть еще какую-то интригу, но действует ровно так же, как и в политике в отношении Европы, Украины и США – нагло вмешиваясь в дела других государств. Надеюсь, что и в церковных делах Россия получит такой же результат, как и в политических", - резюмировал Чорновил.

Напомним, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.

Позднее стало известно о том, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.

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РПЦ упц Варфоломей I автокефалия Томос
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