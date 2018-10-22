Поместная церковь в Украине: сколько церквей войдет и кто ее возглавит

Евстратий (Зоря)

Архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата

22 октября 2018, 08:27

Сорвать процесс объединения уже невозможно.

автокефалия, церковь
Объединение украинских церков уже ничто не остановит

Главным фактором риска для объединительного процесса в Украине является попытка внешнего вмешательства и влияния на отдельных его участников для того, чтобы этот процесс сорвать или затормозить. Однако мне кажется логичным и верным такой подход к продолжению объединительного процесса, который исключит его зависимость от категорических деструктивных действий.

Читайте такжеРоссия пережила атеизм - переживет и путинизмЦерковное единение является добровольным, а не принудительным процессом. И если кто-то, особенно под надуманным или спровоцированным внешними силами поводом отказывается от участия в нем или пытается его заблокировать, то, по моему мнению,  объединительный процесс должен двигаться дальше, а такое лицо или лица не должны становиться непреодолимым препятствием. Усилия и шаги, которые уже сделаны и украинскими церквями, и украинским государством, и Вселенским патриархатом на пути к единству, настолько значительны и ценны, что никто из ответственных лиц не допустит попыток сделать этот процесс чьим заложником. 

Сорвать процесс объединения уже невозможно. Ведь для него создана прочная каноническая база, и к довершению есть сильная воля как в Украине, так и со стороны Вселенского патриархата. Однако попытки помешать этому процессу будут, и конечными инициаторами таких попыток является московские силы как за рубежом, так и здесь, в Украине. Поэтому наша общая задача - и церквей, и государства, и общества в целом - не допустить того, чтобы они имели хотя бы малейший успех.

Сейчас известно о примерно десяти епископах Московского патриархата, которые поддерживают объединительный процесс. Сколько примет участие в объединительном соборе, будет понятно в процессе его непосредственной подготовки. Но можно прогнозировать, что со временем, уже после получения Томоса, большинство тех, кто сейчас в Московском патриархате, войдут в объединение с Украинской церковью. По моим прогнозам, это будет продолжаться несколько лет и в итоге не менее двух третей тех, кто есть в МП, войдут в Украинскую церквь.

Кто возглавит поместную церковь? Предстоятеля Единой церкви изберет объединительный Собор. До сих пор ни одной кандидатуры, кроме кандидатуры патриарха Филарета, которого мы как епископы Киевского патриархата будем выдвигать и поддерживать как патриарха Единой церкви, никто не озвучивал. Поэтому гипотетически можно сказать, что Собор может выбрать любого достойного иерарха из числа украинских архиереев, которые примут в нем участие. 

Читайте такжеРоссийской империи уже не будет. Украина поставила крест на проекте ПутинаЕсли говорить о возможности избрания митрополита Онуфрия, то надо отметить, что до сих пор он никак не проявлял желания быть участником объединительного процесса. Поэтому вопрос, может ли он возглавить Единую поместную церковь - чисто риторический.

А идея поставить уже автокефальную церковь в фарватер Московской патриархии как способ предотвратить российские провокации, то, по сути, ничем не лучше, чем предложения российского министра Лаврова по федерализации Украины или автономного статуса оккупированного Донбасса.

Наша задача - делать все для того, чтобы Единая поместная УПЦ в будущем никоим образом не находились под влиянием Москвы. Нашим естественным союзником и тем Всеправославным центром, на который мы ориентировались и будем ориентироваться, есть и будет Вселенский патриархат. А с Московским патриархатом мы хотели бы иметь такие же отношения, как и со всеми другими поместными церквями, которые исключают возможность подчинения Москве или следования ее политическим интересам.

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Евстратий (Зоря) автокефалия УПЦ
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