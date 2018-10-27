Не ходите, дети, в Беларусь гулять...

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцам ездить в Республику Беларусь опасно.

Я недавно оттуда. Мы там запустили производство, дороги отличные, Минск хороший город, средняя зарплата высокая, правила игры понятны, рынок растёт, потребительские настроения хорошие.

Так же меня попросили прочитать семинар в Минске, собралось около тысячи предпринимателей. Отличные вопросы о бизнесе, живая дискуссия, высокая цитируемость после семинара.

Читайте такжеПод угрозой захвата: что готовит Путин в Беларуси и КазахстанеДействительно, тем кому нужна преступность на улицах, разбитые в хлам дороги, популисты у власти, борцы с коррупцией, зарабатывающие больше коррупционеров, бесконечные активисты, борющиеся не с воровством, а с тем, что воруют не они - лучше в Республику Беларусь не ездить.

Там всего этого нет, а любой посетивший украинец вдруг с удивлением обнаружит, что страна может быть нормальной.

Понимаю, почему волнуется Климкин, он очень боится сравнения с тем, что украинцы видят дома. И правильно волнуется. Национализм лечится путешествиями. Как только сравниваешь, сразу приходят правильные выводы!

PS: Через один день после этого заявления появилось официальное сообщение о визите Петра Порошенко в Республику Беларусь. У меня всё!