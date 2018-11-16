Крутые и неэффективные: как среди чиновников пошла мода "раздевать" украинцев

Михаил Подоляк

политтехнолог

16 ноября 2018, 09:14

За проблемы с отоплением не только никого не накажут, но и потом еще и медаль дадут к празднику "шароварной гордости".

декларирование, чиновник, портфель
Чиновники не ответят на "холодомор" украинцев/ фото: zn.ua

Предлагаю окончательно зафиксировать в своих мозгах простенькую идиому, почему нынешняя команда должна таки исчезнуть. Вне зависимости от того, кто станет следующим электоральным "чемпионом" в марте и октябре 2019.

Смотрите, как работает сейчас Система. Долгое время на самом вверху задорно рассказывали о том, что государственные менеджеры обязаны получать большую зарплату. И тогда все просто будет пухнуть от крутизны. Естественно, эти зарплаты немедленно были положены топам. Просто возьмите список зарплат правления какой-нибудь банкротной Укрпошти, Укрзалізниці, Укравтодора, того же Нафтогаза и насладитесь чтением.

Читайте такжеЕсли бы враги захватили Украину...Про "крутизну и успешность" говорить излишне. И точно также было сказано, что за особую "эффективность" нужно ещё немножко доплатить премиями. Правда, сriteria этой самой "эффективности" никто не обозначил, а по умолчанию под эффективностью предполагался навык "раздевать потребителя". Так и сложился сладкий дует.

Естественно, эта мода пошла вниз и местные депутаты тоже начисляли себе регулярно большие премии по любому поводу. Короче, местная власть тупо зарылась в шальные деньги. Берем тот же городок Смела и быстро выясняем, что тамошние депутатствующие просто обожрались премиями. При этом совершенно не интересовались социалкой, ЖКХ и всем прочим. А зачем? И разве кто-то из местных в итоге сядет по "халатной статье"? Это первое.

Вторая особенность нынешней условной команды называется "качать права". Как только оказывается, что ты все про*бал и довёл хозяйство до глубокого кризиса, формируешь группу "орущих идиотов" и начинаешь брать на горло. Орать благим матом, что виноваты инопланетяне. Тот же пример - Смела. Некто Алексей Цыбко жирно сидит два года мэром, но как только 80-тысячный городок замерзает, мчится в Киев и начинает брать на горло - "у нас все украли офшоры". Вопрос: ну и где твои заявления в прокуратуру?

Третья особенность состоит в том, что наверху ничего не делают, но только рассказывают о том, как мы сейчас всех порвем. И эта мода тоже транслируется вниз, где точно также только и рассказывают о том, как у них сейчас будет всё круто. Но любое хозяйство нуждается в принятии конкретных решений.

Читайте такжеПочему Украина обречена на бедностьЧетвёртое и едва ли не главное: все коммунальные предприятия опоясаны сотнями фирм-посредников, придуманных самими чиновниками. Деньги банально выводятся. Но - опять же - сия мода спущена сверху, где тот же Нафтогаз или Энергоатом сидят в сотнях посредников. Зато периодически обязательно выходит некое существо Мининфраструктуры и надоедливо вещает, как все сейчас Prozzoro.

Ну и, наконец, забавное. Это, разумеется, "адекватное мировосприятие" вице-премьера Зубко, который накануне уверено рапортует, что все готово к отопительном сезону. А потом обвал за обвалом. Потому что Геннадий Зубко ни черта не знает, ничего не хочет знать, и не будет из своего кармана за все эти трагедии платить. Немного пожурят на камеру, а потом медаль ещё дадут к празднику "шароварной гордости"...

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Нафтогаз отопление премии смела Михаил Подоляк
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