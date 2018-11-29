Инструкция для президента: как спасти рейтинг, если ты облажался

Андрей Головачев

политический эксперт

29 ноября 2018, 10:28

Быстрое маленькое поражение поднимает рейтинг почти также эффективно, как и маленькая победоносная война.

Администрация президента
Совет для президента: как быстрым маленьким поражением поднять рейтинг/ УНИАН

Если ваше президентство как-то не задалось и ваш рейтинг болтается в районе статистической погрешности, то не пытайтесь поднять его с помощью маленькой победоносной войны, как рекомендуют учебники. Это очень трудно, накладно и крайне рискованно. Скорее всего, вы окончательно облажаетесь и придется драпать из страны.

Но не вешайте нос! Есть другой, несложный, сравнительно недорогой и почти беспроигрышный способ. Это маленькое победоносное... поражение. Да, да, именно победоносное поражение!

Читайте такжеЛичная драма Порошенко, или Как президент сам себя высекМало кто знает, что неожиданно быстрое маленькое поражение поднимает рейтинг почти также эффективно, как и маленькая победоносная война. Но подчеркиваю - маленькое и неожиданно быстрое, чтобы общество не испытывало чувство позора, а сосредоточилось только на праведном гневе. Ну, и разумеется вы и ваши СМИ должны помочь обществу правильно интерпретировать маленькое поражение, как большую победу.

Поверьте, это на самом деле не составляет особого труда и требует минимальных актерских способностей. Даже слезу не придется выжимать, только благородный гнев и потрясание кулаками.

Но надо помнить, что длительность положительного эффекта от подобной технологии составляет в среднем не более 3-4 месяцев, а далее начинает обратная реакция. Поэтому данный технологический прием рекомендуется применять за 1-2 месяца до ваших перевыборов.

Удачи!

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Петр Порошенко военное положение Андрей Головачев
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