Трагедия в Магнитогорске: две версии случившегося

Мирослав Гай

Офицер резерва, заместитель главы Совета военного резерва при Генштабе ВСУ, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко"

3 января 2019, 15:45

Какая бы версия ни подтвердилась в ходе расследования магнитогорской трагедии, россиянам следует быть готовыми – таких случаев в дальнейшем будет все больше.

Магнитогорск,дом,обрушение
Мирослав Гай считает, что версия о теракте в Магнитогорске выглядит вполне вероятной / 74.mchs.gov.ru

Безусловно, трагические события в Магнитогорске, где в результате обрушения подъезда одного из многоэтажных домов уже погибло 38 человек, нужно оценивать после того, как будет проведено адекватное расследование. Но беда в том, что в Российской Федерации нормальное следствие попросту невозможно. Ведь из-за структуры государства, системных репрессий, увольнения людей, которые имеют собственное мнение, не совпадающее с массовой пропагандой, из соответствующих служб ушли профессиональные кадры. Потому рассчитывать на то, что трагедия в Магнитогорске будет должным образом расследована, не приходится. Ведь если следователь скажет что-то, что не совпадает с той версией, которая звучит из телевизора, то есть с пропагандой, его смешают с дерьмом, уволят и заклюют. Поэтому нет смысла ждать проведения объективного расследования. Сами специалисты "старой закалки" спецслужб и специальных органов Российской Федерации давно говорят, что следствие в России умерло, теперь это репрессивная машина, а не правоохранительные органы, и задача этой "машины" пытать тех, кто не угоден Кремлю и представляет угрозу существующей системе.

Сегодня мы можем рассматривать две основные версии того, что случилось в Магнитогорске. Именно эти две версии наиболее активно обсуждаются.

Первая из них – взрыв бытового газа. В Украине тоже бывают подобные трагедии. Однако систему характеризует не то, какая именно ошибка допущена и что случилось, а то, как система на реагирует на случившееся.

Прежде всего, можно было заметить, что информация о событиях в Магнитогорске вовремя не предоставлялась. Не было должной коммуникация с гражданами, и по этой причине ширилось множество слухов.

Кроме того, помощь пострадавшим от обрушения подъезда дома часто оказывалась не российским государством, а частными лицами. К примеру, кто предоставил самолет для транспортировки спасенного 11-месячного ребенка? Это было не МЧС РФ, не скорая помощь, не полиция – пострадавшего ребенка доставил в Москву частный самолет (самолет предоставил глава "Сбербанка" Германа Грефа, – Ред.).

То есть даже эвакуацией и оказанием помощи пострадавшим занималось не государство, а частное лицо. О чем это говорит? Что, у государства нет сил и средств сделать это? Или нет полномочий? Это же маразм!

Читайте такжеПочти 40 жертв и новая угроза: появились свежие плохие новости из МагнитогорскаДалее – мы видим, что в России учащаются такие случаи, как разрушение мостов (за последние месяцы разрушено более десятка мостов), инфраструктуры (она вся советская, реконструкций не было). Подобные вещи говорят о том, что в Российской Федерации, на такой гигантской территории, когда все деньги стекаются в центр, в Москву, на местах ничего не остается на элементарное поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии. В регионы там выделяется очень мало средств, а на реконструкцию деньги не идут вообще. (К слову, в Украине была похожая проблема, пока мы не провели децентрализацию.) Соответственно, в дальнейшем в России таких случаев будет все больше и больше.

А ведь очень много регионов России вообще не газифицированы. Недавно был скандал, когда выявили, что трубы недалеко от Москвы и Питера, которые прокладывали для газификации каких-то сел и поселков, были просто украдены. Подобные проблемы возникают не в последнюю очередь из-за огромных территорий, которые государство не в состоянии контролировать. Потому часто граждане РФ вынуждены самостоятельно решать вопрос газификации своего жилья, и делают они это "на свой мужицкий ум", с нарушениями. Потому можно ожидать, что таких трагедий будет только больше и больше.

Все это говорит о том, что Россия, ее система управления не в состоянии решать вопросы с инфраструктурой на таких громадных территориях. Российская власть и соответствующие структуры просто не могут чисто физически контролировать все. Потому они будут сдавать в аренду свои территории китайцам или придумывать еще что-то – иначе сами они не в состоянии управиться со всем этим. В России элементарно не хватает людей для осуществления контроля над такими территориями, и это признает даже руководство РФ.

Вторая версия – обрушение части дома произошло в результате теракта. Это вполне вероятно. В частности, пересмотрев видео о взрыве маршрутки ("Газели") неподалеку от обрушившегося дома, которое сняли на мобильный телефон и выложили в сеть очевидцы, заметил одну деталь. И в этом меня не обманешь – на этой записи отчетливо слышны выстрелы из автоматического оружия, автомата Калашникова. Там слышна прицельная стрельба из автомата – это вам скажет любой человек, кто хоть раз был на фронте или на стрельбах. Потому данное видео нужно еще анализировать.

Так что версия о теракте вполне возможна. И вполне понятно, почему РФ хотела бы скрыть такой факт. Ведь в России о терактах принято говорить только тогда, когда его организовала ФСБ. Все остальные теракты лишь демонстрируют слабость контроля Кремля.

Россия уничтожила на Донбассе и в Сирии такое количество людей, такое количество войн провела, что нет ничего удивительного в том, что кто-то на ее территории может попытаться осуществить теракт. Так, если война в Чечне прошла относительно тихо, то события в Сирии демонстрировались в прямом эфире, потому что современные технологии дают возможность все снимать на мобильные телефоны. Увиденные кадры возмутили и потрясли мир.

Вспомните, кстати, ту няню, которая в Москве убила четырехлетнего ребенка, за которым присматривала. Она была мусульманкой. И она была поражена увиденными роликами о гибели сирийских детей во время химических атак. Морально не выдержав этой трагедии, того, как Россия уничтожает гражданское население в Сирии, она сошла с ума и в приступе этого сумасшествия отрезала голову ребенку, а затем ходила с этой головой по Москве.

Это – яркий пример того, что действия Кремля, российских вооруженных сил, Герасимова, Шойгу и частных военных компаний приводят к тому, что они множат ненависть в России среди обычных людей, в частности, среди мусульман. По оценкам самого же Путина, в 2015-2016 годах более десяти тысяч граждан РФ из Дагестана, Чечни и других территорий были на территории Сирии, воевали с ИГИЛ. 10 тысяч человек! И все они, если не были уничтожены, вернулись или возвращаются в Россию. Это специфические люди, которые умеют убивать, знают, как это делать и которые ненавидят Россию…

Еще один важный момент, который непосредственно не связан с Магнитогорском. Чью делегацию принимала не так давно Россия на государственном уровне? ХАМАС! Террористическую организацию!

Россия множит терроризм в мире и пожинает плоды собственных усилий, приложенных для распространения терроризма. Поэтому россиянам нужно быть готовыми – сейчас этот терроризм возвращается в Россию, и он будет только множиться.

Таковы две основные версии трагедии в Магнитогорске. И следует обратить внимание еще на один момент: если в ходе расследования Россия будет выходить на версию о теракте, то она выберет для себя максимально удобный путь, чтобы использовать позже все это в военно-политической плоскости с выгодой для себя. Поэтому, скорее всего, в таком случае, вину попытаются возложить либо на "украинских карателей" и "правосеков", либо на ИГИЛ, либо на белорусов.

Мирослав Гай, офицер резерва, заместитель главы Совета военного резерва при Генштабе ВСУ, волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", специально для "Главреда"

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Россия теракт жертвы Сирия Мирослав Гай версии обрушение Магнитогорск
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