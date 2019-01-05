Уже нет сомнений, что в Магнитогорске произошел теракт

Константин Боровой

Российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов

5 января 2019, 06:56

Есть несколько фактов, которые говорят о том, что трагедия в Магнитогорске не была случайностью.

Магнитогорск,дом,подъезд,обрушение
Трагедия Магнитогорске / mchs.gov.ru

Теракт заказывали? Распишитесь.

Итак, уже нет сомнений, что в Магнитогорске произошел теракт.

1. Интересно, что УФСБ по Челябинской области отказалось от комментариев, а СУ СКР прямо посоветовало обращаться в Москву – они заказывали и проводили, они и знают, что, как и зачем.

2. На самом деле о возможных терактах в ответ на напряжение между обществом и Кремлем, снижение рейтинга Путина и силовиков многие эксперты и ваш покорный слуга предупреждали уже давно. Один раз в 1999 году это сработало. "Рязанский сахар" и Вторая чеченская война сделали рейтинг Путину – борцу с терроризмом, коррупцией, олигархами и экономическими проблемами.

Читайте такжеТрагедия в Магнитогорске: две версии случившегося3. О возможных терактах в России предупредило и министерство иностранных дел Великобритании 28 декабря. Трудно предположить, что разведка UK внедряется в террористические группы в России. Создание, ведение и управление террористическими группами – это все-таки исключительная компетенция российских спецслужб. И не только в России. Учитывая их нынешнюю "дырявость", нетрудно понять, откуда утекла информация о серии терактов.

4. Для полноты эффекта нужно было больше терактов и больше жертв. Известная уже косорукость исполнителей пока спасает жизни граждан России. Бомжа, разрядившего бомбу, обнаружили немедленно. О том, кто закладывал бомбу, пока ничего не известно. Такое избирательное внимание видеокамер. Похожий случай был при убийстве Бориса Немцова.

5. Зато все возможные свидетели аккуратно уничтожены. Похоже на действия в "Норд-Осте". А вдруг бы что-то не то сказали? Или даже повторили глупое заявление СУ СКР, что за разъяснениями надо обращаться в Москву.

6. Для полноты картины Кремлю сейчас не хватает официально заявленного "заказчика". В 1999 году тогдашний секретарь Совета безопасности на встрече в "Президент отеле" уверял лидеров политических партий, что Первая и Вторая чеченские войны, теракты в России – результат деятельности американских спецслужб. Плохо мотивированная маниакальность тогда проявлялась только у отдельных представителей окружения Путина. Сегодня это хорошо отлаженный инструмент.

7. Что-то давно не было обличительных заявлений Путина – сегодня самое время. Поверят ли в эту версию Кремля граждане России – вопрос.

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теракт Кремль Владимир Путин Константин Боровой Магнитогорск
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