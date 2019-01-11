Если "Нафтогаз" вступит в переговоры с "Газпромом" - он уже проиграл

Михаил Кухар

экономист, общественный деятель, руководитель Независимой группы макроэкономического анализа и прогноза.

11 января 2019, 10:44

И напрасно мы ждали своего шанса на энерго-независимость.

Коболев, Миллер, Нафтогаз, Газпром
Андрей Коболев и Алексей Миллер на переговорах / gazprom.ru

Да если НАК хотя бы вступит в новые переговоры по транзиту с "Газпромом" - считайте, он уже проиграл!

Все специалисты отрасли прекрасно понимают, что зрада как раз в том и состоит, что Коболев & Ко обсуждают с "Газпромом" транзит российского газа через нашу ГТС!

В то время как они должны были еще пять лет назад с началом военных действий ссылаясь на форс-мажор потребовать разрыва прежнего договора на транзит с "Газпромом" и заключать договора на транзит с европейскими газотрейдерами - покупателями русского газа!

Ну ладно тогда "проспали" - но сегодня закончился срок действия кабального газового договора Тимошенко 2009 года, который принес одних только доказанных в европейском суде прямых убытков нашей стране 4,5 млрд долларов.

Теперь-то можно точку продажу русского газа в Европу для европейских трейдеров перенести на восточную границу Украины, а не на западную? Или нельзя?

Почему нельзя покупать на своей территории у тех же европейских трейдеров газ для Украины, у которых мы сегодня покупаем?

Ведь мы же занимались этим абсурдным с технической точки зрения "реверсом газа из Европы" только потому что европейцы покупают его на западной границе Украины, а не на восточной!

Ведь это же была очевидная и первейшая задача Коболева как главы НАК, которую понимали и понимают все в отрасли!

Договориться с европейской стороной о переносе точки продаж газа на Нашу Восточную Границу!

А он о чем договорился? Европейцы тихо посидят за столом на наших прямых переговорах с русскими?

Чтобы потом, увидев их итог, в крайнем случае "выразить озабоченность"?

Да если НАК хотя бы вступит в новые переговоры по транзиту с "Газпромом" - считайте он уже проиграл! И напрасно мы ждали своего шанса на энерго-независимость 10 лет...

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Газпром реверс Нафтогаз гтс газовый контракт транзит газа Михаил Кухар
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