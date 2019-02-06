Карточный домик Порошенко

Петр Порошенко играет с двух рук / Радио Свобода

Президент Петр Порошенко показал циничное мастерство игры с двух рук.

Одной рукой он делит с Виктором Медведчуком рынки дизеля, автомобильного газа, дает добро Антимонопольному комитету отдать куму Владимира Путина собственность Роснефти и Транснефти в Украине. Это не говоря о том, как Порошенко и Медведчук сообща используют каналы 112 и Newsone.

А другой рукой Порошенко за два месяца до выборов решил возбудить дело против Медведчука за госизмену. Выигрывают от этого спектакля оба. Порошенко переключает внимание с конкретного денежного схематоза на бесперспективное уголовное дело, а в медиа разгоняет сигнал, что "вот, наконец прихватили Медведчука!". Ага, с разбега! Выгодно все происходящее и Медведчуку, чтобы в глазах своего избирателя предстать как главный враг Порошенко. Обе стороны получают удовольствие и держат всю страну в дураках.

Читайте такжеПосле победы на выборах Порошенко превратится в ПутинаТакой же спектакль разыгрывают с увольнением Ульяны Супрун. Одной рукой дается команда прикормленному судье Порошенко (весь Окружной административный суд Киева контролирует Александр Грановский) отстранить Супрун от исполнения обязанностей. Поднимается волна возмущения в интернете, посольства стоят на ушах...

Вот увидите, через день-два появится Порошенко, решительно осудит "судейскую мафию" и предложит Верховной Раде назначить Ульяну Супрун министром здравоохранения. Возможно, ее кандидатуру даже внесут в зал и ближе к выборам проголосуют, а Порошенко выйдет на трибуну, толкнет пламенную речь "Если не я, то Путин", и лично будет встречать министра с букетом.

Только, когда вы будете смотреть этот водевиль, вспомните, что для назначения генпрокурором кума без высшего образования Порошенко хватило нескольких часов включительно со спецвыпуском газеты "Голос Украины". А для Супрун не хватило трех неполных лет. И не ведитесь на этот унылый лоховской развод.