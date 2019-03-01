Владимир Зеленский / пресс-служба Владимира Зеленского

Когда я смотрю на президентские рейтинги, я вижу только одну картинку. Над печерскими холмами, как раз где-то над улицей Банковой в небе, медленно но все отчетливее зажигается огненная надпись: "Добро пожаловать, Вова, в пекло украинской власти!"

Если Владимир Зеленский станет президентом, то мечта очень многих украинских политиков наконец сбудется - Украина станет парламентской республикой.

Сейчас наша Конституция определяет Украину, как парламентско-президентскую республику. Но по факту Петр Порошенко сделал ее президентской. Как бы не кричали его почитатели что у президента в полномочиях только дипломатия и армия, забывая, что еще и правовой блок - СБУ и Прокуратура - все-таки он прежде всего гарант Конституции. А это значит - на нем ответственность за нарушения наших прав и свобод, и ответственность за борьбу с коррупцией.

Читайте такжеПорошенко относится к украинцам, как к скоту на базареИ как им это не приятно слышать - Петр Алексеевич взял под контроль почти все сферы государственного управления. Верховная Рада за одну ночь голосует за любой закон, который по настоящему нужен президенту. Большинство депутатов или куплены или свои люди. Он сместил не своего премьера - поставил своего. Так что ленточки он режет на открытие садиков и дорожных знаков заслуженно.

Кабмин под его контролем. Половина министров из БПП. Остальные в полной зависимости. На ключевых должностях в государстве члены его ближайшего окружения. Гонтарева в Нацбанке - а теперь, когда девушка убежала в Лондон - он управляет им сам. А как еще ему ценные государственные бумаги покупать по заниженной и компенсировать из бюджета по завышенной цене, получая сверхприбыли за нас с вами счет?

СНБО - там Олег Гладковский, бывший Свинарчук . Его ближайший партнер по бизнесу. За судебной системой присматривает Александр Грановский. Тоже член его бизнес-семьи. Игорь Кононенко и Макар Пасенюк контролируют медиа-проекты, такие как телеканал "Прямой". Они же отвечают за большие денежные потоки, которые пронизывают многие сферы нашей экономики, направляя их в президентские закрома. НКРЕ тоже под контролем ПАПа. А это значит, что основные энергоресурсы страны - уголь, газ, электричество под президентским контролем. А как еще схему "Роттердам +" можно было соорудить?

Губернаторы, в регионах - его. Их контролирует его соратник Виталий Ковальчук. В ключевых городах с мерами - союз. Куда они денутся если бюджет под контролем Банковой? В прокуратуре - кум Юрий Луценко. ЦВК - сформирована большинством ее членов в кабинете Петра Алексеевича, так что и сменяемость власти Порошенко взял под свой контроль.

Читайте такжеКак Порошенко строит в Украине путинскую модель управления странойВезде его люди или его рычаги. Так что бы там не было написано в Конституции - мы живем в стране с жесткой президентской вертикалью. Очень точна его предвыборная реклама. Желающих много. Но президент сейчас у нас один. И отвечает за все - он один.

Последним островком, куда не дотянулась жесткая рука Петра Алексеевича, осталось МВД. Это пока. Но поговаривают у президента в планах не то, что бы сместить Авакова, времени на это осталось мало, а арестовать! Надеть наручники, обвинив в госизмене. Особенно после демаршей Арсена Борисовича на ТВ против президентской системы скупки голосов на выборах

И вот представьте себе, после выборов вся эта президентская вертикаль рухнет. Что будет, когда президентом станет Зеленский? Ну, для начала над входом в президентские чертоги на Банковой загорится огненная надпись - ее содержание читайте в начале текста.

Вы верите, что Володя будет таким же, как Порошенко? Или еще жестче? Что он после инаугурации введет особое положение в стране и прямое президентское правление? Отменит все органы власти и создаст Комитет Национального Спасения? Вряд ли.

За полгода, а больше у него не будет времени, перекроить все государственное устройство, ликвидировав ненужные государственные учреждения и институты? Распотрошит все финансово-политические клановые группировки? Арестует наиболее одиозных личностей? И заживет страна по новому? Вряд ли.

Насколько я знаю, господствующая мысль в его окружении - что все беды Украины не в безнадежно устаревшем и коррупционном устройстве государства, а в том, что во власти засели мудаки. А он, Владимир Зеленский, выгонит их оттуда и приведет во властные кабинеты хороших парней. Машина нашего государства неплоха - водители были хреновые.

Читайте такжеВторое пришествие Петра: как Порошенко может опять выиграть выборыНо машина не просто плохо ездит. Она в принципе давно уже не движется. А то, что вместо нее - просто аппарат по разграблению общенационального достояния. И что в итоге? Через месяца три у тех, кто проголосовал за Зеленского, начнется угасание энтузиазма. Большие ожидания опасны большими разочарованиями. В это время основные политические игроки с ходу рванут в Раду. Никуда ведь наши политики не денутся. Из страны все не иммигрируют. А Конституция у нас, напоминаю, дает Верховной Раде, правительству и премьеру полномочия не меньшие, чем президенту.

Менять Конституцию, вводить жесткие меры против народных избранников, отменять парламентские выборы Зеленский вряд ли решится. Своей личной армии или спецслужбы, которая бы быстро ликвидировала его политический противников, у него нет. И потому в Раде образуется альтернативный президенту очаг власти. И по-моему куда более сильный, чем Зеленский сможет создать у себя на Банковой.

Все, кого обошел Володя на выборах, возьмут власть в украинском парламенте. Конечно, лидером этого будет Тимошенко. Ее новый курс просто будет слегка перенаправлен с президентского кресла в кресло премьера.

Надеюсь, что Порошенко все таки сильно сдаст позиции после своего проигрыша. Желательно еще в первом туре. Слишком неудобным он станет для вчерашних партнеров и сторонников. Слишком много он натворил в свое президентство, того, что загрузит работой нового прокурора и новые антикоррупционные органы. Так что вполне может оказаться, что Петру Алексеевичу не про парламент нужно будет думать, а про жизнь в теплой Испании. Ну не в Ростов же ехать, там место уже занято. И скорее всего это будет не потому, что такова воля Зеленского - в стране давно образовались центры влияния тех, кто готов разобраться с Петром Алексеевичем не по-детски.

Читайте такжеПять причин, почему растет рейтинг ЗеленскогоВы скажете: есть у Зеленского партия - "Слуга Народа". Она то и обеспечит ему власть в Раде. Во-первых партии пока нет. Это лишь пакет документов и название с хорошим рейтингом. Новому президенту нужно будет ее еще создать. А после избрания - всегда следует разочарование. Вспомните Порошенко 2014 года. 54 процента голосов избирателей, победа в первом туре. Но уже осенью 2014 - голосов за БПП вдвое меньше. Ушли в Народный Фронт. И Порошенко понадобилось два года, что бы вернуть себе власть в Раде. Предложить Кролику бежать - и назначить своего винницкого премьера. Но рейтинг и доверие он потерял окончательно И вырастил самый большой антирейтинг в стране. А стартовые возможности Зеленского весной 2019-го будут куда скромнее.

И как это и водится, все, кто станут членами партии "Слуга Народа", сразу будут рассматриваться под огромной такой лупой. Под микроскопом! И как у Анатолия Гриценко в штабе нашли Балогу, у Сергея Лещенко - квартиру, а у Дмитрия Гнапа - 9 000 долларов в ячейке банка, так и у новой команды будут искать скелеты в шкафу. Так что парламентские перспективы Владимира после победы на президентских будут таять с каждым днем.

И потом, как вы видите действия Зеленского на посту президента согласно Конституции? Если я еще более-менее представляю его в роли дипломата, то Зеленского, который отдает приказ отразить агрессию врага или не дай бог начать освобождение оккупированных территорий - ну никак. Он и сам про это говорит, что он не такой. Да и человеком, который отдает распоряжение прокуратуре зачистить олигархическую тусовку, не взирая на закон и сопротивление системы - тоже никак не вижу. Все должно быть по закону. А по закону не выйдет. Такие у нас законы. А звонить ручным судьям он не будет - он же приличный человек. Смотрите его интервью Гордону.

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоЧтобы понять, почувствовать и взять в управление рычаги власти, оставленные Порошенко на Банковой, Владимиру понадобится не меньше года. За это время безвозвратно уйдет доверие тех, кто за него голосовал. До невероятных размеров вырастет ненависть тех, кто не голосовал. Попробуйте управлять страной, когда тебе не доверяет большинство ее жителей. Не выйдет, как не выходит ни у Порошенко, ни у всех его предшественников. В Раде образуется новое ситуативное большинство и новое правительство и новый премьер.Они вполне могут инициировать изменения в Конституции, урезающие полномочия президента, лишить его полномочий в армии, СБУ и Прокуратуре. Передать управление этими институциями Верховной Раде.

И в итоге к концу года мы будем жить не просто в парламентско-президентской республике. Скорее всего это будет республика чисто парламентская. Со слабым президентом для представительских функций.

Ужас? Нет. Мне эта идея даже нравится. Живут же так немцы и австрийцы. И ничего. Хорошо себе так живут. Может в этом историческая миссия Зе?