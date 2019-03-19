Почему Назарбаев не совсем ушел, и при чем тут Кремль

Путин и Назарбаев / kremlin.ru

В отставке Нурсултана Назарбаева несколько интересных моментов.

Во-первых, сам момент. Все внимание Запада и России сейчас сконцентрировано на выборах президента Украины. И потому внимание к уходу в отставку Назарбаева на порядок меньше. Соответственно, цель была сделать это в момент наименьшего ажиотажа, пока все внимание отвлечено на украинские выборы.

Во-вторых, ровно за месяц до "неожиданной" отставки Нурсултан Назарбаев подписал поправки в Конституционный закон о судебной системе и статусе судей, а также поправки по вопросам модернизации судебной системы. Кроме того, тогда же была запущена система нового коммерческого суда с привлечением британских юристов, которая призвана сделать суд независимым. И соответственно, обезопасить Назарбаева и членов его семьи от любого судебного преследования.

В-третьих, ещё в 2013 году парламентом был принят закон "О Первом Президенте Республики Казахстан — Лидере Нации", который гарантировал неприкосновенность Назарбаева и членов его семьи, а также всего имущества. Поэтому этот уход с поста - совсем не уход. А точнее, уход на подготовленные позиции председателя Совета безопасности за год до выборов президента, которые должны были пройти в апреле 2020 года.

Главный вопрос - зачем?

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Очевидно, нахождение на посту президента до конца жизни Назарбаева неизбежно привело бы к войне за преемника. Отход от поста при жизни даёт Назарбаеву шанс избрать и подготовить преемника к власти. Что очень важно с учетом любви Кремля к импровизированным "неожиданным" смертям среднеазиатских вождей, как уже случилось с Туркменбаши.

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