При Зеленском Украина может стать парламентской республикой

Владимир Ищенко

Социолог, старший преподователь Национального технического университета «Киевский Политехнический Институт»

5 апреля 2019, 10:44

Лучшим результатом для Порошенко было бы проиграть во втором туре с приличным процентом голосов и обеспечить объединяющую платформу для националистической оппозиции Зеленскому.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Политически неопытный комик Владимир Зеленский лидирует после первого тура президентских выборов в Украине - и с огромным отрывом. Он почти на 15 процентных пунктов опережает действующего президента Петра Порошенко. Нетрадиционная кампания Зеленского, основанная, главным образом, на соцсетях и телешоу, в котором он играет вымышленного украинского президента, оказалась более успешной, чем попытка Порошенко навязать выбор "я или Путин".

Основные месседжи Порошенко "армия, язык и вера" и националистические инициативы не имели бы успеха в любой другой европейской стране. Юлия Тимошенко, ветеран украинской политики, которая лидировала в соцопросах до января, не смогла представить четкую альтернативу агрессивному национализму Порошенко и оказалась на третьем месте в первом туре. Кандидаты, обращающиеся к русскоязычным избирателям в юго-восточных регионах Украины, не смогли объединиться. Самый популярный среди них, Юрий Бойко, занял лишь четвертое место.

Читайте такжеПочему Зеленский победил в первом туре и станет ли президентом Украины?Однако поддержка всех этих "старых" политиков была ограничена появлением Зеленского, как "свежего лица". Многие из его сторонников голосовали впервые в своей жизни. Согласно опросам, 40% избирателей моложе 30 лет поддержали Зеленского. В преддверии первого тура многие наблюдатели полагали, что они поддержали Зеленского в соцопросах "просто по приколу" и никогда не будут голосовать за него. Но эти скептики недооценили недоверие украинцев к своему правительству. Многие избиратели просто устали от действующего "политического класса" и отсутствие опыта у Зеленского было скорее его достоинством, чем недостатком.

Нетипично для поляризованных украинских выборов, но команда Зеленского преодолела главные региональные различия. Он пользуется поддержкой во всех языковых группах. Он лидирует повсюду, кроме трех галицких регионов на западе и двух регионов Донбасса на востоке, которые представляют собой прозападные и пророссийские крайности украинской политики.

Рост Зеленского следует рассматривать в контексте глобального подъема движений против истеблишмента. Тем не менее, он отличается от западных правых популистов тем, что не пытается извлечь выгоду из разногласий внутри страны или разжигать ненависть к внутренним и внешним врагам. Но Зеленский также не похож и на левых популистов. Его запутанные взгляды кажутся довольно либертарианскими и он поддержал неолиберальных технократов в украинском правительстве. Самое главное, что Зеленский не возглавляет массовое движение. Его решения не ограничены ожиданиями идеологически преданных активистов.

В восточноевропейском контексте Зеленский очень отличается от венгерского премьер-министра Виктора Орбана или лидера партии "Право и справедливость" в Польше Ярослава Качиньского (у которого гораздо больше общего с Порошенко). Голосование за Зеленского ближе к голосованию за либеральную активистку Зузанну Чапутову в Словакии.

Второй тур, 21 апреля, будет де-факто референдумом доверия к Порошенко и всему тому, что он символизирует: коррумпированная олигархия, отсутствие экономических перспектив для большинства украинцев, агрессивный национализм и авторитарные атаки на инакомыслие и свободу слова.

Читайте такжеПомогут ли Порошенко дебаты на "Олимпийском" нокаутировать ЗеленскогоМногие "либеральные" активисты гражданского общества и национальная интеллигенция называли избирателей Зеленского "тупыми" и "непатриотичными". Тем не менее, согласно опросам общественного мнения, Зеленскому прогнозируют уверенную победу во втором туре, в котором он может в 2 раза обойти Порошенко. Порошенко сможет победить, только если прибегнет к крайним мерам: эскалации на Донбассе и в Крыму или, возможно, предложит какую-то сделку с Игорем Коломойским, печально известным олигархом, который поддерживает Зеленского.

Похоже, что лучшим результатом для Порошенко было бы проиграть во втором туре с приличным процентом голосов и обеспечить объединяющую плафторму для националистической оппозиции Зеленскому.

Несмотря на успех Зеленского в объединении почти всех регионов поляризованной страны, он вряд ли сможет отодвинуть Украину от реакционного национализма. Националистические тенденции радикализации имеют глубокие корни в украинской политике и гражданском обществе. Быть президентом (а не просто играть его) будет связано с принятием решений, которые отталкивают ту или иную группу избирателей, скорее всего, из юго-восточных регионов, которые составляют меньшую часть его электората. Зеленский может не получить поддержку большинства в парламенте в течение первых шести месяцев работы.

Поэтому после прихода Зеленского к власти, вероятно, будет переход к полностью парламентской республике с очень слабым президентом.

Ситуация в Украине требует чего-то большего, чем просто избрать хорошего парня с новым лицом без четкого видения будущего. Фундаментальные изменения происходят с созданием движений и партий, основанных на идеях, и установлением их власти. Огромный успех Зеленского на выборах отчасти обусловлен значительным увеличением явки в русскоязычных юго-восточных регионах Украины. Надеемся, что эта мобилизация ради перемен не закончится возле урны в день голосования.

Владимир Ищенко, социолог, старший преподователь Национального технического университета "Киевский Политехнический Институт" для The Guardian

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