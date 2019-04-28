Кто не хочет досрочных выборов в Верховную Раду

Кому выгоден перезапуск парламента / Униан

Все больше ходит слухов о досрочных выборах в Раду. Часть политиков продолжает гнуть свою линию, что роспуск парламента не нужен. Часто это те, кто не готов к выборам, еще не собрал партию.

Досрочные выборы не выгодны действующему премьер-министру Владимиру Гройсману, который хочет стать новым центром консолидации для БПП и Народного фронта. Досрочные выборы также не выгодны Святославу Вакарчуку, который пытается собрать под своими знаменами новую партию. Им не хватит времени, чтобы запустить свои предвыборные проекты.

Читайте такжеКто и зачем распускает слухи о роспуске РадыПрактически одинаково выгодны и невыгодны выборы Порошенко. С одной стороны, его штаб на ходу - и можно попробовать зафиксировать свои 24 процента, но теперь уже в новом парламенте (на самом деле, Порошенко наберет меньше, потому что его результат второго тура - это несогласные с Зеленским).

С другой стороны, досрочные выборы для Порошенко будут невыгодны, потому что только-только прийдет новая власть, и все участники выборов опять будут строить свои кампании на критике действий Порошенко.

Порошенко продолжает играть в раскол и консолидировать вокруг себя свой лагерь. Поэтому какой смысл тянуть в выборами, если Петр Алексеевич будет еще полгода крутить кино фальшивого патриотизма, под шумок согласовывая Ахметову покупку новых облэнерго и позволяя Медведчуку перепрятать за белорусской компанией его главный актив в Украине - дизельную трубу?