Будут ли досрочные выборы в Раду и кому это выгодно

Один из главных вопросов украинской политики, к которому уже активно готовятся депутаты, это выборы в Верховную Раду. Главред узнал у политологов, насколько высока вероятность того, что они будут досрочным, и кому сейчас это выгодно.

Пассивность Зеленского

Политолог Павел Рудяков считает, что сразу несколько сил заинтересованы в досрочных выборах.

"Начиная с нового президента и его пока что виртуальной политической силы "Слуга народа", она уже является серьезным игроком. Что касается Верховной Рады, то для 70-80% личного состава – это практически путевка на пенсию. Кроме того, для руководства ВР и лично спикера Андрея Парубия уход с политической сцены может повлечь за собой целый ряд неприятностей, включая уголовное преследование. И поэтому, голосуя за языковой закон, депутаты показали, что могут сплотиться и удерживать последний бастион". – объясняет Рудяков.

Что касается Порошенко, то по словам политолога, реальный электорат президента – 6-8%.

"В первом туре у него было 16%, во втором – 25%. Но думаю, что часть приписали, а другая часть - административный ресурс, который не сработал системно, но сработал на местах. И если бы он сейчас вел за собой группу людей, то с ним бы остались те, кому некуда бежать. В электоральной нише Петра Алексеевича уже есть Анатолий Гриценко и Игорь Смешко, которые реально берут больше 5%. А еще появится Владимир Гройсман, который тоже наберет голоса за счет своего правительственного админресурса и электорального поля, где бы мог работать Порошенко. И президенту сейчас нужно не так свой проект продвигать, как договариваться и с помощью западных посредников искать компромиссы с Владимиром Зеленским", - советует эксперт.

Читайте также"Загнать под себя депутатов": нардеп объяснил, зачем Порошенко "пугалка" о досрочных выборах РадыРудяков добавляет, что каждый день после выборов ценен, но активности в ВР новоизбранного президента пока не видно.

"Зеленский, как движущая сила в досрочных выборах, мог бы засучив рукава, браться и работать с Верховной Радой. В этой ситуации счет идет на дни. Но уже пять дней потеряно, потому что в публичном поле я не видел сигнала, который бы говорил, что кто-то из людей Зеленского работает с парламентом, другими органами власти и людьми, которые влияют на деятельность ВР. Также, я не слышал даже слухов, чтобы от имени старых и новых олигархов, кто-то договорился или расшатывал Верховную Раду. Теоретически возможность досрочных выборов остается, но практически ее не удастся реализовать. И выборы пройдут осенью", - допускает Рудяков.

Выгодополучатель Порошенко

В свою очередь политолог Олег Саакян считает, что единственный человек, который заинтересован сегодня в досрочных президентских выборах – это Петр Порошенко.

"Порошенко все еще сохраняет сегодняшние политические расклады и влияние на избирательный процесс как в мажоритарке, так и - через глав районных и областных администраций. И поэтому может использовать конфигурацию власти парламентской избирательно кампании", - объяснил Саакян Главреду.

Также, сейчас Порошенко пойдет на пользу сегодняшний протест и невосприятие к Владимиру Зеленскому, которое ему досталось от президентской кампании.

"И третий, важный момент в том, что остальные представители нынешней власти, а это Владимир Гройсман, Андрей Парубий, Арсен Аваков, Юрий Луценко и Виталий Кличко, не успевают сформировать собственные парламентские партии. Соответственно, в случае предвыборной кампании, Порошенко становится единственным выгодополучателем", - говорит политолог.

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Через полгода настроения электората могут сильно отличатся о нынешних, объясняет эксперт.

"Если же выборы состоятся осенью, то политический ландшафт может поменяться и политические элиты могут сформировать собственные политические проекты, которые будут на том же поле, что и Петр Алексеевич. Соответственно, они понизят его шансы на вхождение в Раду и значительно уменьшат его возможное представительство там", - добавляет Саакян.

Но шансы на то, что действующий президент до конца своей каденции распустит Раду, очень малы.

"Сегодня конфигурация складывается так, что ему этим воспользоваться крайне сложно. Есть определенная презумпция того, что досрочные выборы не нужно проводить. Более того, сейчас этот вопрос становится серьезным предметом переговоров между Гройсманом, Парубием, Аваковым и командой Зеленского. И по ряду заявлений уже вырисовывается определенный консенсус, в котором команда Зеленского тоже выступает не за проведение преждевременных парламентских выборов", - говорит политолог.

И добавил, что в этой ситуации Петр Порошенко поставил себя в оппозицию практически ко всем политикам.

"Переломить в ручном режиме ситуацию возможно. Например, через судебные решения. Но это не будет воспринято как большинством политического истеблишмента, так и значительной частью общества", - уверен Саакян.

У Зеленского – три мнения

Политолог Олеся Яхно, близкая к команде Порошенко, считает, что действующий президент не растеряет свой рейтинг к осени, поэтому досрочные выборы в Раду ему не нужны.

"Учитывая определенную мобилизацию части избирателей Порошенко во время второго тура выборов, они могут быть и досрочными. Если же они пройдут осенью, то Порошенко будет заниматься тем, что анонсировал – созданием оппозиционной политической силы, которая будет делать ставку не на партию вождистского типа, а на определенную идеологию и позиции. Поэтому для Петра Алексеевича это не настолько принципиально, как для других политических сил в парламенте. Я не думаю, что Самопомощь или Радикальная партия Ляшко этого хотят, потому что результат президентских выборов для них был не очень оптимистический", - говорит Олеся Яхно.

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"У Владимира Зеленского существует три группы влияния. И их видение – абсолютно противоположное. Одна - заинтересована в досрочных выборах в Раду, другая - выступает против, а третья еще не определилась по этому поводу. Но иметь своего спикера – это конечно возможность контролировать ряд тем, в том числе и досрочных выборов, поэтому вероятность проведения досрочных выборов сохраняется", - объясняет Яхно.