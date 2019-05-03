Будут неожиданные назначения: как Зеленский будет выбирать кадры

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

3 мая 2019, 10:36

Все продают один товар – свою высокую политическую значимость и светлое будущее Украины

Владимир Зеленский

У Владимира Зеленского сказали, что кандидатуры на ключевые посты назовут после инаугурации.

Думаю, что их выбирают по технологии ярмарки – яркие журналисты, молодые политтехнологи, народные депутаты различных фракций, замминистры бывшие и нынешние, участники трех прокуратур – они все приходят с предложениями к президенту или его окружению.  

И там составляется список этих людей, их много. И будущий президент что-то из этого списка выбирает. Пока неизвестно – каким образом он это делает. Возможно, кто-то кого-то знает или ему подсказывают.

И поэтому во многом первый состав его управленческой команды будет случайным. И через полгода они все перессорятся. Но это ничего страшного, это политика – здесь нельзя любить долго друг друга долго.

Губернаторы уже чувствуют, что могут быть министрами, народные депутаты, которые хотят остаться народными депутатами, но уже под другим зонтиком. Они не идут в БПП, к Ляшко, Гриценко или Тимошенко. Они идут к победителю.

Поэтому у Зеленского сейчас огромный выбор и кадровое давление.

Он просто не знает ценность этих людей – они что-то могут ценного привнести или только себя продать.

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Это как побывать за границей, например, Таиланде, Эмиратах и Польше – ты плохо знаешь язык, ничего не понимаешь, и видишь много интересных вещей, но не понимаешь, стоящая это вещь или нет. Так и здесь. Но в основном все продают один товар – свою высокую политическую значимость и светлое будущее Украины.

В 1994-ом, когда неожиданно победил на президентских выборах Леонид Кучма, а я был начальником информационно-аналитической службы, помню, как огромное количество людей приходили к нам с предложениями. А уже при втором сроке Кучмы этого не было. При Викторе Ющенко этого не было, уже везде была "Наша Украина". А при Януковиче вообще нельзя было признаться, что ты из Донецка. А Петр Порошенко всех знал и выбрал тех, кого считал нужным. Он все-таки 15 лет в политике.

А Зеленский новый. Поэтому к нему и приходит очень много людей. Всем кажется, что пока он не научился, можно прорваться к власти. И это правильно.

И думаю, что сейчас идут не консультации, а предложения. Кто-то говорит: "Я работал замминистра, он плохой, а я лучше справлюсь". Именно это и слышит Зеленский по 20 раз на день – от СБУ до сельского хозяйства. От космоса – до регионального управления.

Но большая проблема нового президента в том, что он сам не имеет ни малейшего представления – кого ему надо. Я бы на его месте первым делом собрал губернаторский корпус. Вот это самое важное - люди, которые управляют местными делами, сидят и не знают – остаются или нет, какие установки. Губернаторы, как старший бюрократический корпус, это основа любой стабильности. И ему стоит собрать глав ОГА, предложить уйти или остаться, услышать их предложения.

Желающих в премьер-министры сейчас человек 12, не меньше. На должность каждого министра будет очень сильное давление. И будет очень сложный выбор – кого ставить. И, по всей вероятности, будут какие-то неожиданные назначения людей, которые каким-то боком имеют отношение к тому или иному министерству.

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У Петра Порошенко был период, когда он набирал людей, владеющих английским языком или тех, кто работал за границей. Аппарат насыщался выпускниками вузов. Но потом оказывалось, что они плохие управленцы. Но они не умели управлять, а просто проходили учебный курс.

Возможно, Зеленский тоже пойдет по такому принципу – будет брать всех, кто знает английский, русский, немецкий. Но мне кажется, что это уже было и неправильно. Заместители такие люди отличные, но не министры, потому что они не мужественные.

И я не думаю, что у Зеленского сейчас сидят и рассуждают – этого назначим туда, а этого – туда. Вот сейчас увидим, кто будет главный журналист страны (спикер президента - редю . И зная этого человека, будет видно - в какую сторону кренится корабль.

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