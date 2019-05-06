Как Путин создает Зеленскому фактор раздражения

Андрей Вигиринский

Политолог, член гражданской организации "Публичный аудит"

6 мая 2019, 10:01

Указом о предоставлении украинцам российских паспортов Путин забрасывает камни, на которые нужно реагировать новоизбранному президенту Зеленскому.

Путин
Владимир Путин / Reuters

С 2014-го года 360 тысяч граждан Украины получили российские паспорта. Процесс получения украинского гражданства существовал до издания указа Путина. Делалось это тайно или открыто, не ясно. Но сейчас Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, Министерство иностранных дел с невозможным негодованием встретили этот указ, хотя вместе с СБУ и МВД должны были владеть информацией, сколько граждан Украины получили гражданство другой страны. По Венгрии, где абсолютно похожая ситуация, мы владеем этой информацией, хотя она раздает паспорта непублично.

Ситуация не поменялась, процесс получения гражданства существовал. Появилось только упрощение бюрократической процедуры. Просто указ Путина о предоставлении гражданства делался во всеуслышание, о нем начали говорить за неделю до подписания. И это дает нам возможность говорить о том, что Путин - нехороший человек. 

Читайте такжеВыдача паспортов Путиным может быть подготовкой возврата Донбасса УкраинеВ этом указе нет ни йоты гуманитарной составляющей. Путина интересует политическая реакция. И вот он забрасывает те камни, на которые нужно реагировать новоизбранному президенту. 

Проблема для Зеленского в том, что категорические суждения в политике вообще исключены. Сегодня одна ситуация, завтра другая. А политика - это искусство компромисса и договоренностей. Порошенко делал это категорично. Но у него или пан, или пропал – избирают или проигрывает. Поэтому думать о завтра - особо не приходилось.

А Зеленскому приходится. Поэтому и реакция ровно такая, какая могла бы быть - по возможности нейтральная. Промолчать нельзя, высказаться мягко нельзя. Но и высказаться жестко тоже нельзя с учетом того, что в ближайшие пять лет нужно каким-то образом попытаться прекратить эту войну, а нацию сплотить.

В обществе же у нас идут другие процессы: одной Украине говорят из телевизора про "клятих москалів, которых нужно жечь", а другой объясняют, мол, "выдает Путин паспорта, ну и что здесь такого?" И получается, что поляризуя в информационном пространстве варианты ответов, мы тайно поляризуем украинцев.

Ничего фатального в ответах Зеленского не было, личные чувства Путина не задеты, а мосты, которые дают возможность в будущем отказываться от встречи, не сожжены. И Слава Богу!

Первые же обвинения Зеленского в том, что он избрал риторику Порошенко, звучат от его политических противников с прицелом на парламентские выборы. Например, Виктор Медведчук сам сказал, что осознает проигрыш первого места в шести областях юго-востока в первом туре. Добавил, что его блок - в оппозиции к Зеленскому. И будет бороться за избирателей, потому что они выбрали не их кандидата - Юрия Бойко. Соответственно, если реакцию Зеленского подавать под соусом "он избрал риторику Петра Алексеевича", то избирателей шести областей будут подталкивать к выводу, что их кандидат не оправдал ожиданий. После этого люди разуверятся в этом кандидате и будут искать другую силу, которая покажет результат.

Поэтому заявления, что президент Зеленский копирует Порошенко, хотя это не так, можно считать первыми попытками склонить избирателей на свою сторону перед парламентскими выборами.

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Владимир Зеленский Виктор Медведчук Владимир Путин Юрий Бойко Дмитрий Медведев
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