Зеленский насыщает вертикаль своими кадрами: что происходит

Зеленский быстро насыщает вертикаль своими кадрами/ Reuters

Ничего необычного не происходит. Вообще. Ребята Владимира Александровича Зеленского быстро выстраивают собственную топ-вертикаль и занимают ключевые госдолжности. Что, в общем-то, абсолютно понятно. Или должно было быть как-то иначе? Или как-то иначе можно контролировать многотысячную вертикаль отраслевых и региональных проходимцев и нарезать задачи "своим"?

Нет, я понимаю, что хочется прозрачности и ответственности. И стерильного нулевого начала. Но сказки сказками, клипы клипами, а реальность всегда однотипна. И иного способа входа во власть не существует. Особенно на фоне того, что у нас происходило в последние годы.

Главный принцип на сегодня - зачистить старую бригаду. Всех этих "не полезных идиотов" с очень жадными личными эго. С другой стороны, окно возможностей у Зеленского не такое большое - вчерашняя "бригада" шокирована и не сильно прет вперёд. Не сильно источает свою традиционную вонь. И смотрит на все рыбьими глазами.

Читайте такжеПочему не стоит паниковать из-за кадровых решений ЗеленскогоНа откровенного и неизменно бесполезного фрика по фамилии Ляшко можно не обращать ни малейшего внимания - он банально пытается остаться на финансовом довольствии у Рината Леонидовича. Который, в свою очередь, едва ли не растерян больше и сильнее, чем пафосно-индюшиный Порошенко, учитывая его исторические бизнес конфликты с Игорем Валерьевичем и многочисленные ошибки с финансированием политических проектов.

Остальная "бригада" вчерашних ещё немножко поскучает/помолчит/пострадает и если ее не загрузят правильной "юридической работой", она быстро начнёт группироваться в воинственные блоки, натягивать на свои флаги невнятные слова невнятного Вакарчука и требовать возобновления бюджетной кормёжки. И все.

Сладкое время единоличного тотального контроля над вертикалями для Зеленского закончится. Потом придётся договариваться и что-то отдавать.

Вторая проблема нынешних шальных дней. Кадры. Ну нет у нас чистых и светлых ангелов, которые до сегодня нигде не светились, но просто профессиональны и досконально знают суть эффективного государственного управления. Поэтому тот же Богдан...

Легендарные эксперты-инкогнито, идеально знающие, что нужно делать в том или ином случае, но не способные заработать прямую копейку не в счёт. Чистых спецов нет, короче. Есть стандартные кадры разной степени грязности, принадлежащие к разным группам. Сейчас время Зеленского и потому он быстро насыщает вертикаль своими кадрами.

Хорошо ли это? Узнаем уже совсем скоро. Косяки и личная жадность ведь всегда лезут почти сразу.

Отличие Владимира Александровича от Петра Алексеевича только в том, что про голимейшую жадность и омерзительность последнего мы знаем лет двадцать, но почему-то посчитали, что он исправился в 2014. Про Зеленского все узнаем в течении первых 100 дней...