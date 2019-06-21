Почему ошибки Зеленского неизбежны

Зеленский спешит, поэтому ошибки неизбежны/ Forbes

Хотя еще слишком рано говорить об успехах и неудачах нового президента, но замечания следует высказывать уже сегодня. Дабы потом не было слишком поздно.

Уже сегодня очевидно: при Владимире Зеленском цивилизационный выбор Украины остается прежним, европейским. Что с каждым днем все больше раздражает московскую власть и многих украинских ее лоббистов.

Но есть и иные аспекты нашей жизни, сугубо внутренние. Где первые шаги президента Зеленского вызывают нарастающее беспокойство. Понимаю, и он, и его команда к руководству государством не были готовы. Партию под парламентские выборы приходится создавать "на ходу".

Читайте такжеПочему Зеленский начинает походить на Порошенко с бодуна и чем это грозит УкраинеПервые ошибки неизбежны. Да и высшее юридическое образование его дворовых, школьных и бизнес друзей не имело ориентиров, обязательных для эффективного управления государством. Юридическое сопровождение шоу бизнеса отличается от правовых знаний, необходимых для государственного строительства. Как и в сфере медицины, где стоматолог и акушер-гинеколог суть разные профессии. Очень трудно, почти невозможно следовать букве закона, выписанного, к примеру, Парубием под сиюминутные потребности Порошенко. Иногда, в подобной ситуации, здравый смысл (совсем не правовая категория!) противоречит закону. И даже – абстрактно, декларативно выписанной Конституции. Многократно, сотни раз нарушенной ее гарантом Петром Порошенко.

Новой власти приходится подставляться под критику… Всё так, законодательство Украины несовершенно, традиция игнорирования требования закона правоприменительными органами по-прежнему, с времен СССР сильна и очевидна. Но я очень хочу, чтобы эту ситуацию, плохую, но неизбежную, пояснял мне избранный мною президент! По телевидению, ясно и просто. Он ведь у нас человек публичный, умный и конкретный, не чета избегавшему публичности раннему Януковичу.

Резюмирую: мертвый закон, выписанный с преступным умыслом или по вопиющей неграмотности законодателя, должен быть откорректирован здравым смыслом. Временно, до коррекции законодателем. Сегодня, в ситуации руководства парламентом Парубием, невозможной. Такова суть вещей, сама по себе являющаяся вопиющим нарушением основ права. Увы.

На быстром ходу по плохой дороге велосипедисту трудно сохранять равновесие. Понимаю, Владимир Зеленский в его конкретной ситуации не может медлить. Как писал, постепенно забываемый государственный деятель Ленин, промедление в этом случае смерти подобно.

Зеленский спешит. Опирается на друзей, далеко не всегда имеющих экспертный опыт. Чужим не доверяет. Ошибки – неизбежны.

Поэтому приходится удалять из списка строящейся на ходу партии плохих людей, имеющих коррупционный опыт. При этом – продолжая приглашать к руководству ведомствами и их советниками других мерзавцев и мздоимцев. Виновен ли в этом президент? Виновен в том, что не избавляется от тех своих советников, которые предлагают ему такие кадровые решения. Да, именно так, Владимир Александрович, через прежние свои симпатии и давнюю дружбу необходимо переступать. Иначе, спустя короткое время 73% Вашей поддержки испарятся.

Читайте такжеРада в кармане: что будет, если Зеленский получит "ключи" от парламентаОсобенно печальная ситуация в провинции. Там партийное переобувание в воздухе – система. Молодые и не очень люди, совсем недавно "убежденно" служившие Януковичу, затем – Порошенко, нагло и уверенно, оплатив место в списке партии Зеленского-Разумкова, громко обещают своим будущим избирателям привычное: продолжать яростно бороться с коррупцией. То есть с самими собой.

Что с этим безобразием делать? Принцип всё тот же, профилактика. Жесткое выведение из личной дружбы и партийной структуры людей, дающих такие советы. Здесь последствия очевидны: присутствие в списке кандидатов на парламентские выборы известного проходимца неизбежно отталкивает от Зеленского и его команды большинство местных жителей, прежде входивших в те самые 73% поддержки.