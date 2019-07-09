Кто придумал телемост между Украиной и Россией и как он ударит по Зеленскому

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

9 июля 2019, 07:29

Сейчас происходит необычное для Украины явление - по обыкновению, после смены президентов, все органы власти и все крупные олигархи, включая Медведчука, переключаются на дружбу с новым президентом. В случае Зеленского этого не случилось.

Путин, Медведчук

У нас действует подпольный обком, в котором есть три богатыря – это президент Владимир Путин, бывший президент Петр Порошенко и Виктор Медведчук. И они практически контролируют большинство государственных структур, и таким образом показывают свою силу и власть.

Телемост между украинским телеканалом NewsOne и государственным российским Россия 24, отменили. Сама идея с мостом неправильна в силу того, что у нас 15 тысяч погибших.

Тем не менее, Медведчук продемонстрировал, что способен управлять повесткой дня страны. Журналисты знают, что повестка - это наиболее важные темы, которые рассматриваются. И они ищут наибольшие информационные и эмоциональные конфликты. И Медведчук показал свою силу. Он активно борется за место под солнцем, и ему нужно, чтобы как можно больше его людей прошло в Верховную раду.

Это важно и для Петра Порошенко, потому что таким образом идет мобилизация электората западной Украины – для жителей этого региона очень важно, чтобы не было никаких контактов с Россией. И это отличный повод.

И конечно же это прямой удар по главе государства Владимиру Зеленскому. Президенту Виктору Януковичу в 2013-ом, чтобы подкупить, Россия дала три миллиарда долларов. Зеленскому никто ничего не дает, его "щимят"и над ним издеваются.

Напомню, что параллельно с телемостом появилась сфабрикованная пленка, на которой президент Зеленский якобы ведет себя неадекватно. Я смотрел настоящую - и ничего такого на ней не было.

Это давление на Зеленского. Пока он его выдерживает. Но все говорит о том, что давление будет только усиливаться как со стороны Медведчука, так и со стороны органов, контролируемых Порошенко.

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Сейчас происходит необычное для Украины явление: по обыкновению, после смены президентов все органы власти и все крупные олигархи, включая Медведчука, переключаются на дружбу с новым президентом. В случае Зеленского этого не произошло.

Я не думаю, что ситуация с мостом сильно нужна Москве и не думаю, что это нужно Путину. Скорее всего, все это затеяно по просьбе Медведчука, таким образом решающего свои электоральные задачи.

Но несомненно, это сильное испытание для молодого президента Зеленского. Не знаю, как бы он выкрутился, если бы этот телемост состоялся.

На рейтинге партии Медведчука ситуация с телемостом вряд ли каким-то образом может отразиться, свои 10% они набирают в любом случае. У них есть электорат, он достаточно ядерный, со своей идеологией. 

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А вот у Оппоблока, в который вошли несколько партий, таких как Видродження, Наши и Доверяй делам - одесского и харьковского мэров. У них слабенькие рейтинги, отобрать голоса можно. 

Второе, это то, что  Зеленский начинает хоть немного в чем-то разбираться. Все-таки донбасский конфликт должен разрешаться на уровне международных структур и президентов, а не каких-то диалогов. Это тема высшего руководства России и Украины, а не тема народной дипломатии. А телемост – это пропагандистское изобретение, которое как быстро пришло, так быстро бы и ушло. 

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