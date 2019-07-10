"За Жоппу" не взлетает: как Медведчук намерен поднять рейтинг партии

Виктор Медведчук

После провала плана Медведчука с телемостом, ему срочно нужна новая яркая имиджевая тема. Рейтинг "За Жоппу" выше десятки не взлетает. Как говорится, надо что-то мутить. И вот сегодня утром прилетел слух, что Медведчук рванул в Москву, чтобы договориться об освобождении моряков.

Он пытается убедить Путина, что для роста рейтинга нужно вернуть пленных моряков. Телемост слетел и у Медведчука якобы созрел отчаянный план - вернуть моряков.

Проблема в том, что Путин их может вернуть только в том случае, если они будут осуждены - после этого он из может помиловать. Точнее говоря, если он это сделает до суда. то подставится, ибо это нельзя делать по российским законам.

Читайте такжеТелемост не нужен Путину, это Медведчук показал свою силу - политолог

Более того, тем самым Путин даст повод обвинить себя в терроризме: он удерживал заложников, обменяв их на какие-то преференции для своего кума Медведчука. Получится, что Путин ранее выставлял условия обмена, а теперь сам же эти условия похерит?

Кроме того, мне кажется, что для Медведчука освобождение моряков (если оно произойдет) ничего не даст дополнительно , поскольку оно заденет другую целевую группу (патриотов), а его электорату это будет в общем-то все равно. Поэтому, такие ходы скорее показывают, что партия Медведчука достигла своего потолка в рамках прежней стратегии.