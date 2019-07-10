"За Жоппу" не взлетает: как Медведчук намерен поднять рейтинг партии

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

10 июля 2019, 10:22

Политик отправился в Москву за помощью к Путину.

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук

После провала плана Медведчука с телемостом, ему срочно нужна новая яркая имиджевая тема. Рейтинг "За Жоппу" выше десятки не взлетает. Как говорится, надо что-то мутить. И вот сегодня утром прилетел слух, что Медведчук рванул в Москву, чтобы договориться об освобождении моряков.

Он пытается убедить Путина, что для роста рейтинга нужно вернуть пленных моряков. Телемост слетел и у Медведчука якобы созрел отчаянный план - вернуть моряков.

Проблема в том, что Путин их может вернуть только в том случае, если они будут осуждены - после этого он из может помиловать. Точнее говоря, если он это сделает до суда. то подставится, ибо это нельзя делать по российским законам.

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Более того, тем самым Путин даст повод обвинить себя в терроризме: он удерживал заложников, обменяв их на какие-то преференции для своего кума Медведчука. Получится, что Путин ранее выставлял условия обмена, а теперь сам же эти условия похерит?

Кроме того, мне кажется, что для Медведчука освобождение моряков (если оно произойдет) ничего не даст дополнительно , поскольку оно заденет другую целевую группу (патриотов), а его электорату это будет в общем-то все равно. Поэтому, такие ходы скорее показывают, что партия Медведчука достигла своего потолка в рамках прежней стратегии.

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Виктор Медведчук Владимир Путин За життя Юрий Романенко Оппозиционная платформа - За жизнь
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