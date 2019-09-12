Почему Укроборонпром нуждается в безотлагательной реформе

Укроборонпром нуждается в срочной реформе

И ещё раз про Укроборонпром, который хотят подчинить Министерству обороны.

Первое видимое противоречие в том, что Минобороны сегодня выступает заказчиком продукции Укроборонпрома. Нелогично, неправильно, не рыночно, превращать заказчика в производителя. Имеет смысл передать в Минобороны только ремонтные предприятия, но не производителей военной техники и вооружения.

Второе противоречие - в сегодняшних функциях, в роли на рынке Укроборонпрома. Он и субъект хозяйствования, и государственная структура, влияющая на политику в области оборонных закупок, и экспортёр. Понятно, что Укроборопрому выгодно сохранять статус-кво - продавать за рубеж всё подряд, сидеть на твёрдом гособоронзаказе, ни во что не инвестировать, и использовать свои возможности для уничтожения любой конкуренции. То есть, Укроборонпром в нынешнем виде является главным тормозом развития оборонной промышленности.

При этом в нашей воюющей пятый год стране до сих пор нет единого органа, формирующего военно-техническую политику. Каждое силовое ведомство, все силовые структуры понимают политику эту по-своему, самостоятельно определяют требования к закупкам, и самостоятельно эти закупки техники и вооружения осуществляют. И производители тоже на свой страх и риск что-то разрабатывают, а потом это что-то пытаются кому-то продать. А реальные запросы воюющей армии и требования современной войны порой остаются за кадром героической возни по распилу оборонного бюджета...

Что надо сделать?

Вывести из Укроборопрома и передать Министерству обороны предприятия, занимающиеся только текущим и капитальным ремонтом военной техники, и осуществляющие её несложную модернизацию. Вывести из подчинения спецэкспортёров и либерализовать рынок экспорта военной техники и вооружений. Ограничения могут накладываться только на экспортные операции, наносящие ущерб обороноспособности страны. Разделить Укроборонпром на отдельные самостоятельные отраслевые кластеры, холдинги - авиационный, морской, бронетанковый, и т.д. Укроборонпром ликвидируется, а холдинги получают право хозяйствования и привлечения инвесторов. Определить список предприятий, которые ни при каких условиях не могут быть приватизированы или ликвидированы. Управлением этими предприятиями должен заниматься новосозданный Военно-технический комитет. Военно-технический комитет создаётся как вневедомственная, межотраслевая структура на правах министерства. Он объединяет все предприятия оборонного комплекса, независимо от форм собственности, научные организации, представителей силовых министерств и ведомств.

Его задача - сбор и анализ информации о том, что реально нужно на войне, анализ запросов всех силовых структур, выработка оборонной политики, формирование гособоронзаказа не только по закупкам, но, в первую очередь, по разработкам военной техники и вооружений в интересах всех силовых структур.

Вот, кратенько, как-то так... Да, и нам нужна своя DARPA - агентство перспективных оборонных исследований.