Саботаж Нафтогаза, или Почему на переговоры с Газпромом Украине не с чем идти

Украина теряет транзитный потенциал / Фото: Reuters

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прогнозирует, что газовые переговоры с Россией будут сложными. Также он считает, что Украина к ним подготовилась.

Нынешнее руководство Нафтогаза во главе с Коболевым вышло на финишную прямую блокировки процесса заключения нового транзитного контракта с Газпромом. Такие действия Коболева станут препятствием глобальному политическому плану президента Зеленского по решению конфликтных вопросов с Россией, что позволит рассчитывать на возвращение неконтролируемых территорий Донбасса (т. н. ДНР и ЛНР).

Поэтому политическая часть газовых переговоров сегодня действительно выходит на первый план. Это не значит, что договор о транзите газа будет иметь политический подтекст. Но газовый компромисс станет еще одним подтверждением для ЕС и участников "нормандского формата", что со стороны президента Зеленского есть истинные намерения решить конфликт Украины и России.

В то же время, как верно заметил новый премьер Гончарук - это будет сложно сделать. Ведь в течение трех последних лет Нафтогаз саботировал процесс разделения (анбандлинг) компании. Тем самым де-юре было создано независимую компанию для заключения нового транзитного контракта (Магистральные газопроводы Украины), но де-факто ни одного объекта ГТС этой компании не было передано. Как результат, на переговоры с Газпромом сейчас не с чем идти.

Читайте такжеНаживка для дураков: чем Украине грозит скидка на российский газПостоянной целью Нафтогаза стала отсрочка самих переговоров или заключения временного контракта. В конце концов, за три месяца до завершения контракта Еврокомиссия и Газпром пришли к такому же выводу. И им обоим в перспективе выгодно такое развитие событий. И здесь Нафтогаз явно не случайно играет на руку Газпрому. Ведь 2020 год станет определяющим для запуска Северного потока-2 и Турецкого потока. И тогда аргументы Украины через год будут слабыми и в лучшем случае можно будет рассчитывать на транзит в коридоре объемом 40-60 млрд. куб. м. Мечты о транзите 90 млрд. куб. м газа останутся только мечтами Коболева.

С другой стороны, Нафтогаз уже тихо и незаметно изменил свою несокрушимую и твердую позицию в отношении судебных претензий к Газпрому по транзитному контракту на сумму 11-14 млрд. долл. "В случае сохранения транзита через Украину, мы не будем пересматривать тарифы. В таком случае Газпрому не нужно будет компенсировать нам эти 11-14 млрд. долларов", - заявил представитель Нафтогаза Юрий Витренко.

Но, похоже, это не спасет ситуации и говорить о многолетнем транзитном контракте не приходится. Поэтому сейчас вопрос газового мира Украины и России может носить временный характер, что приведет к девальвации ценности ГТС Украины. И президенту Зеленскому и его команде придется нести ответственность за новый контракт.

Соответственно, целесообразно было бы провести расследование, какие и чьи действия привели к потере транзитного потенциала Украины.