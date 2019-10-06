Почему украинцы по-прежнему социализируются в русскоязычном пространстве

"Идиотка или оккупантка" - вот перед каким выбором в самоопределении поставили социальные сети Маргариту Пашу. Девушка до недавнего времени была известна гражданам Украины значительно меньше, чем, допустим, Виталий Кличко, Святослав Вакарчук или Катя Осадчая, неизменная проводница по светской жизни. Но именно главный спец по отечественным и мировым селебритиз сделала Пашу скандально известной, когда отказалась ставить интервью с ней очередной выпуск своей программы Светская жизнь. Причина – визави госпожи Осадчей отказалась давать интервью на украинском языке. И да, Маргарита Паша – свежеиспечённая Мисс Украина-2019.То есть, самая красивая девушка нашей страны не хочет общаться на официальном языке своего государства.

Именно поэтому пользователи социальных сетей попеняли девушке: "Не могу представить чтобы мисс Франция или мисс Италия отказывалась говорить на языке своей родной страны, которую представляет на международном конкурсе". И напомнили: "Язык страны проживания не могут выучить две категории людей - идиоты или оккупанты. К какой из них принадлежите вы?"

Сама обвиняемая быстренько сориентировалась и даже написала ответ своим критикам на украинском. Однако не извинилась и не осознала. Наоборот, пошла в контратаку. Назвала критиков завистниками. Себя – патриоткой, которая просто очень устала от перенапряжения. А Катю Осадчую – манипуляторшей. Ранее красавица заявила, используя русский язык, что никакой закон не запретит ей думать по-русски. И вообще она не понимает, что такое Закон о государственном языке. В жизни руководствуется другими законами, которые, не смотря на усталость, не поленилась перечислить. Это некие "закон свободы воли и выбора", "закон изобилия", "закон причины", "закон различения". По итогу заявила: "Имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке".

Читайте также"Плачу деньги, он должен танцевать": "лоханка" Ницой закатила истерику из-за русскоговорящего таксистаТак в одном, согласен, эмоциональном обращении ко всем людям доброй воли Маргарита Паша обозначила сразу несколько проблем, точнее – "китов", на которых покоится "языковой вопрос" в Украине. Образно говоря, "киты" никуда не уплывут в ближайшее время. Причина, как ни странно это прозвучит, в том, что наша страна – одно из наиболее демократических государств как минимум на европейской части планеты.

Это невольно подтвердила сама фигурантка не первого и, увы, не последнего "языкового скандала": украинские законы не запрещают думать по-русски. Тогда как авторитарные и тоталитарные государства построены на смоделированном когда-то Джорджем Оруэллом в романе 1984 законе о "мыслепреступлении". То есть, если гражданин не говорит вслух, а всего лишь думает не так, как того требует закон, он уже преступник. За что понесёт наказание в ужасной комнате номер сто один. А если смотреть на ситуацию шире – украинские законы вообще никому ничего не запрещают.

Они в большинстве своём не работают. Те, которые работают, очень легко обойти – вспомните Закон о люстрации. Он не позволяет принимать на государственную службу чиновников, работавших в правительстве Николая Азарова, однако если очень хочется их трудоустроить, то можно. Между прочим, такой губительный принцип действовал и при прежней власти. Касаясь также дискриминированных судей и правоохранителей, находивших лазейки для восстановления в утраченных после Революции Достоинства должностях.

Итак, игнор Марией Пашой Закона о государственном языке – не что-то особенное. Его игнорируют не только первые красавицы, но и депутаты всех уровней. Мэры больших и малых городов. Известные политологи, экономисты, деятели культуры, даже патриотично настроенные волонтёры. Кстати, "имею право излагать мысли на любом языке" - их любимая фраза. Но никто, включая Марию Пашу, не спешит демонстрировать своё владение каким-то другим языком, кроме русского. Хотя, суда по тону заявлений и претензиям, все они полиглоты. Знают как минимум английский, французский, немецкий и польский, а кое-кто – японский и китайский.

Читайте также"Москальська мова": под Киевом разгорелся языковой скандал с полицейскойВот вам ещё один "кит" проблемы: украинский язык в Украине не воспринимается как обязательный к изучению и публичному общению. Да, в быту первую красавицу никто ни в чём не ограничивает. Однако телевизионные интервью – публичное пространство. И если девушка гордится тем, что будет представлять свою страну перед всем миром, то сперва нужно создать о себе положительное мнение внутри своей страны.

Далее – об усталости Марии Паши, которая и стала причиной отказа говорить по-украински. Вопрос без надежды на ответ: а Катя Осадчая устаёт меньше? Признаюсь, знаю её лично, доводилось работать на одной площадке. И признаю: когда другие работают, Осадчая – пашет, другого слова не найду. Она трудоголик, потому рабочий режим выматывает её морально, эмоционально и физически. Тем не менее, уставшая Осадчая понимает важность вести публичный диалог на украинском языке. Положительный имидж она сделала себе, в том числе, на этом. Марии Паше стоит взять с неё пример.

Наконец, о праве выбора языка как таком. Оскандалившаяся красавица родилась в 1995 году, уже в независимой Украине. Место рождения – Харьков, но значения оно не имеет. Важно понять другое: социализация детей, рождённых в Украине после 1991 года, происходила и происходит по-прежнему в русскоязычном гуманитарном пространстве. Пусть их родители, росшие при Союзе в такой же среде, сделали осознанный выбор в пользу украинского. Дети всё равно часто выбирают русский для общения. Причём апеллируя именно к правам и свободам: мол, не имеете права ограничивать.

Да, украинский язык понемногу становится модным – но вот именно, что понемногу. Ускорить процесс может, в том числе, украинизация светских персонажей. Увы, Мария Паша, рождённая Независимостью, своим умом до этого не дошла.

Андрей Кокотюха, писатель, специально для Главреда