Миф о рейтинге Зеленского, или Как слон похудел на 10 килограмм

Зеленский провел успешную пресс-конференцию/ офис президента Украины

По поводу шума о "резком падении рейтинга Зеленского". В этом случае - это как "слон весом около тонны похудел на целых 10 килограмм".

Пока незначительные колебания рейтинга лично Владимиру Зеленскому ничем особо не угрожают по нескольким причинам:

Во-первых, нет альтернативы. Те, кто разочаровался с большой вероятностью быстро вернуться назад, когда будут предприняты какие-то шаги в рамках ожиданий (например, задержание Свинарчука).

Во-вторых, разочарование не ушло в резкий скачок доверия к условно "старой элите", хотя они тоже подросли:

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Юлия Тимошенко - увеличила рейтинг доверия. На нее работает также тот факт, что Олег Ляшко не попал в парламент. Теперь его голоса идут домой. К маме.

Но интересно, что резко вырос антирейтинг Святослава Вакарчука, который сопоставим с антирейтингом того же Бойко. Это говорит о том, что "бобик сдох" так и не родившись. Бледный клон "Самопомочи" "Голос" - уже мертвый проект. Больше из-за невнятной позиции самого Вакарчука и чрезмерного увлечения концертной деятельностью в ущерб политической.

После даты проведения опроса КМИСа Зеленский успел провести, как по мне, достаточно грамотно отстроенную пресс-конференцию в режиме "задавай любой вопрос", где он предстал в виде искреннего и открытого человека, который серьезно хочет изменений в стране, но пока не получается по многим причинам (сопротивление старой системы и тд). То есть индульгенцию получил скорей всего.

Читайте такжеЗеленского обложили кадровым дерьмом, которое его потопитНапример, главный месседж, который он закинул, что посадок пока нет поскольку "я не руковожу правоохранительной системой. Так бы уже все сидели". То есть дайте мне больше полномочий и вы все увидите (очень укладывается в изменения в конституцию о переподчинении НАБУ и ДБР).

Его электорату понравится, несмотря на критику высоколобых "лучших людей города из ФБ".