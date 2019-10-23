  1. Главная
  3. Мнения

Почему переговоры Нафтогаза с Газпромом закончатся провалом

Михаил Гончар

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики

23 октября 2019, 09:55

Россия четко идет на создание конфликтной ситуации, желая продавить выгодные для себя условия.

Коболев, Миллер, Нафтогаз, Газпром
Российский Газпром добивается контракта с Нафтогазом / gazprom.ru

Украина, Европейская комиссия и РФ провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу переговоров о транзите газа, который должен состояться 28 октября.

Вопрос транзита газа не касается потребления газа в Украине, так как наши газохранилища забиты по завязку. Конечно, цена изменится, но не из-за подписания или не подписания транзитного контракта, а вследствие сезонных колебаний.

Если речь идет о рынке газа, то нужно привыкнуть к тому, что будут сезонные колебания цены – летом дешевле, зимой дороже. Нафтогаз летом пытался запускать эксперимент по закупке газа летом на зимний период и какое-то количество пользователей этим воспользовалось. На самом деле, это выгодно – в Европе уже к этому привыкли, придется привыкнуть и нам. Но у нас, в отличие от многих стран Европы, из-за наличия больших объемов подземных газохранилищ есть уникальная возможность запасаться газом на зиму по летней цене.

Читайте такжеПочему Путин согласился продлить транзит газа через УкраинуПотому подобные вещи забрасываются из круга тех, кто хочет обязать действующую власть к подписанию контракта на покупку газа от Газпрома.

Обратите внимание, что во время общения премьера РФ Медведева и главы Газпрома Миллера акцент был на том, что приоритетным является как раз не подписание транзитного контракта, а именно контракта на покупку газа Украиной. Отсюда и идут разные информационные вбросы о том, что газ станет космически дорогим и что без российского газа мы не проживем. Хотя 25 ноября будет ровно четыре года, как мы не импортируем российский газ. И живем же как-то.

Что же касается самого транзитного контракта, то не думаю, что ситуация является для нас оптимистичной. Я не питаю надежд о переговорах, намеченных на 28 октября.

Читайте такжеСаботаж Нафтогаза, или Почему на переговоры с Газпромом Украине не с чем идтиРоссия четко идет на создание конфликтной ситуации, тем более ощущая, что при власти в Украине неопытная команда. Поэтому вся нынешняя команда при власти находится под давлением, чтобы переформатировать газовые отношения и вернуться к привычному бизнесу. Но это будет означать для нас катастрофу, так как, во-первых, Россия не прекратила агрессию против Украины, а во-вторых, никакого импорта от России быть не должно, пока она оккупирует украинские территории.

Кроме того, ни о каких двусторонних переговорах не может идти речь, пока Газпром не заплатит Нафтогазу тех денег, которые он должен по решению Стокгольмского арбитража.

Михаил Гончар, Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда

Газпром Нафтогаз газовые переговоры Михаил Гончар транзит газа в Европу
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:08
Гармоничные отношения Путина и Макрона по-настоящему пугают
10:52
Жить здорово: известную российскую телеведущую срочно госпитализировали
10:39
Смерть популярной мотоблогерши под Киевом: появились новые подробности Фото Видео
10:12
"У нас же пути не разобраны": Аксенов возжелал восстановить железнодорожное сообщение с Украиной
09:55
Почему переговоры Нафтогаза с Газпромом закончатся провалом мнение
09:30
В Кабмине обязали Нафтогаз отправлять газ на захваченный боевиками Донбасс без учета долгов
09:21
Зеленский в Японии встретился со Штайнмайером: о чем говорили
09:08
Дерзость или разговор с Зеленским: в США рассказали, как Трамп давил на президента Украины
08:57
Катастрофа МН17: в деле могут появиться новые подозреваемые
08:55
Гороскоп на 23 октября 2019: кому остерегаться ловушек и мощного удара по кошельку
08:47
Порошенко зря радуется "падению" Зеленского мнение
08:24
Польская киноакадемия вручила награду Олегу Сенцову
07:47
Правопопулисты в немецком Бундестаге требуют отменить санкции против России
07:25
Турция заявила о завершении военной операции в Сирии
07:15
Новый виток газовой войны: что происходит, и чем это грозит Украине мнение
06:57
Плов по-узбекски: как быстро сделать сногсшибательный плов Фото
06:56
Взрыв в центре Киева: смерть Дегтярева будут расследовать как умышленное убийство Фото Видео
06:42
Астролог назвал топ-3 самых жестоких и самых гуманных знака Зодиака
06:22
Чего Путин хочет от Зеленского мнение
06:03
Синие волосы – новая модная тенденция окрашивания волос 2019 – фото Фото Видео
05:55
"Сплошной разврат": голая Катя Варнава показала все на откровенном фото
05:35
Kyiv Not Kiev: ведущее британское издание будет правильно писать название столицы Украины
05:09
5 дней ада: магнитная буря с 24 октября 2019 раскрошит голову и нервы Видео
04:59
Эксперты разнесли три самых стойких мифа о минете
04:28
Маникюр кошачий глаз – самый популярный осенний маникюр, свежие фото из Instagram Фото
04:01
Соблазнять и доминировать: астролог рассказала, кому полезны ограничения в сексе
03:15
Есть что сказать: посол объяснил еще одно расследование трагедии МН17 Видео
03:06
Аналитик спрогнозировал курс доллара в банках Украины на следующей неделе
02:38
В России телеканал запустит реалити-шоу о жизни в монастыре Видео
02:31
Как корабль назовешь: поселку на Донеччине предложили вернуть историческое название Нью-Йорк
02:04
Взрыв в центре Киева: погиб известный ветеран АТО Сенсей Видео
01:47
"Ой, пуся какая, я потекла": Тина Кароль без белья свела с ума новым фото
01:46
Тодуров о реформах Супрун: сокращение числа больных и пенсионеров
01:02
Открывать пошире ворота: психологи рассказали, как и почему женщин тянет на групповой секс
00:23
23 октября – какой сегодня праздник: что делать для денег и счастья Видео
00:05
Путин назначил на должность в Калмыкии популярного игрока КВН
22 октября, вторник
23:59
Три гривны: в Сумах неадекватный пассажир расстрелял водителя такси
23:41
"Отношение изменится": посол нашел позитив в решении Германии по Голодомору
23:17
В центре Киева прогремел мощный взрыв: известно о погибших
22:53
В Киеве суд снял подозрения по убийству Вороненкова с россиянина
22:20
Экс-нардепа Микитася взяли под стражу с возможность внесения залога
21:52
Шварецнеггер оказался на грани смерти из-за операции на сердце
21:50
Шахтер не смог обыграть загребское Динамо в третьем туре Лиги чемпионов Видео
21:46
"Несколько раз ударили лицом об авто": в Крыму задержан журналист-перебежчик
21:45
Просрочка и гнилье: школы Киева ужаснули питанием для детей
21:24
"Судьбоносные решения": довольный Путин договорился с Эрдоганом Видео
21:14
Виновата осень: в Минэкологии отчитались о проверках загрязнения воздуха Видео
21:09
Кровавый обвал в Дрогобыче: расставлены все точки над "i" Видео
20:51
Главы МИД Германии и Литвы поддержали "формулу Штайнмайера" Видео
20:15
"Вау, сработало": Маск протестировал спутниковый интернет Starlink
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять