Три причины, почему серьезно взялись за Садового

Мэр Львова Андрей Садовый / УНИАН

Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили мэру Львова Андрею Садовому подозрение в злоупотреблении властью.

В причинах интереса к мэру Львова может быть несколько составляющих.

Во-первых, нынешнее подозрение может быть результатом расследования уголовных дел, так как сейчас много к кому из чиновников предыдущей каденции возникают вопросы. Поэтому предъявление ему подозрения может быть вполне естественным.

Во-вторых, поскольку это в том числе, помимо САП и НАБУ, вопрос, к которому имеет отношение ГБР и зная проблемы, которые сейчас нависли над его руководителем, Романом Трубой. И мы также знаем, что часто-густо в случае, когда следователя либо кого-то другого из правоохранителей пытаются лишить места, они сразу же заявлять о политическом подтексте увольнений и тут же начинают демонстрировать чудеса расследований именно громких делах. Ведь если ты хочешь, чтобы громкое дело попало в СМИ, необходимо надавить на кого-то из следователей. Соответственно, сразу же начнется активная фаза работы и предъявление обвинений. И этот фактор я бы тоже не исключал. Тем более, если учесть, насколько активным Труба стал за последние несколько дней – ровно настолько же, как тогда, когда его обвиняли в затягивании запуска Госбюро расследований ровно год назад.

Читайте такжеСадовый сделал "политическое харакири"В-третьих, причиной может быть политический мотив, но тут я бы не считал его основным по одной простой причине. Ведь если бить на политическую кампанию накануне будущих местных выборов, то, по логике вещей, такой скандал имел бы место и был бы эффективным только за месяц-два до объявления таких выборов. И после этого в медиапространстве скандалы сменяются ежедневно и поводов для них предостаточно. А если делать это сейчас, то раздувать политический скандал выглядит неразумным, так как до выборов все уже забудется, а команда политика, которого в чем-то обвиняет, успеет придумать констратегию.

Игар Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего, специально для Главреда