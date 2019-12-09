Чем закончится встреча Зеленского и Путина

Путин и Макрон встретятся с Зеленским в Париже / Reuters

Какие у меня ожидания от встречи в Нормандском формате?

С высокой долей вероятности можно предположить, что он закончится ничем. Ни зрады, ни перемоги. Но победа будет уже в том, что есть факт встречи и наша демонстрация нашей страной достижения мира и выполнения Минских соглашений (они прописаны таким образом, что с России снимаются санкции если мы исполняем Минск и если не исполняем Минск. Есть даже вероятность санкций против нас на невыполнение Минска).

Так вот, Зеленский показал, что он этого хочет и после Нормандии может развести руками "Мы хотели - РФ не хочет. Давайте дальше санкции".

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1. "Замораживание" по Приднестровскому сценарию в рамках выполнения Минска. (Cнятие блокады, включение в экономическую жизнь, регистрация предприятий на подконтрольной Украине территории и отказ от социальной поддержки тех районов (Молдова не платит пенсий ни оказывает никакой другой помощи, например)

2. Переподписание Минска (он чуток уже устарел по датам даже) в более интересном для нашей страны варианте, как промежуточный мирный договор с РФ (Минск-1 и Минск-2 это де факто договор о перемирии с РФ).

3. Возможно и другие варианты (Международная администрация или миротворцы).

Почему это реально? РФ хочет снять с себя санкции. Европа тоже. Можно воспользоваться этим для установления стабильного мира на Востоке.