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Кредиторы и фонды сожрут Украину, если она не поменяет свою политику

Виктор Суслов

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

26 декабря 2019, 10:02

Если Украина согласна быть сырьевым придатком развитых стран, она должна сотрудничать с МВФ. И раз она продолжает работу с Фондом, значит, согласилась с таким будущим.

Транши от МВФ
Суслов рассказал, на какую участь обрекает себя Украина, продолжая брать кредиты у МВФ / 24 канал

Сотрудничество с Международным валютным фондом предполагает признание той политики, которую предлагает проводить МВФ, и согласие с ней.

Эта политика сформулирована в 10 принципах "Вашингтонского консенсуса", который отражает подходы чикагской экономической школы Милтона Фридмана – школы либеральной и неолиберальной концепций. Она исходит из того, что для создания эффективной экономики: необходимо провести полную приватизацию государственного сектора; нужно рассчитывать на невидимую "руку рынка"; должно быть крайне ограниченное государственное регулирование экономики и государственное вмешательство в экономику. Главной задачей государства при этом является поддержка минимального дефицита государственного бюджета, а, соответственно, проведение достаточно жесткой денежно-кредитной политики, создание условий для внешних инвестиций и снятие ограничений во внешней торговле.

Если говорить короче, то принципы "Вашингтонского консенсуса" и политики МВФ предполагают, что страна должна отказаться от любых идей проведения протекционистской политики. То есть страна не должна создавать свободные экономические зоны и применять какие-либо другие принципы стимулирования и развития собственной промышленности, например, путем предоставления налоговых льгот. Только свободная конкуренция в мировом масштабе!

Такая политика создает более благоприятные условия мировой конкуренции странам, которые на данный момент являются более развитыми и конкурентоспособными. И такая политика нацелена на превращение стран, с которыми работает МВФ, в сырьевой придаток Запада. Эти страны должны развиваться на основе своих естественных преимуществ. Если преимущество Украины состоит в большом количестве плодородных земель, значит, задача состоит в том, чтобы наша страна превратилась в аграрную державу. Как-то посол США в Украине Джеффри Пайетт говорил, что Америка видит Украину аграрной супердержавой. А, как известно, позиция Штатов имеет ключевое значение в МВФ, поскольку в нем США являются основным акционером и имеют право вето. Собственно, именно Соединенные Штаты определяют политику МВФ.

Читайте такжеПочему в Украине начался бюджетный кризис и чем он грозитНам крайне важно все это понимать, делая вывод о том, нужно ли Украине сотрудничать с МВФ. То есть мы должны определиться, согласны ли с такой политикой в отношении Украины. Например, согласны ли мы с тем, что должны свернуть наше промышленное производство и что не будем претендовать на заметные позиции в мире в научно-техническом развитии. Мы должны ответить себе на вопрос, готовы ли мы стать сырьевой экономикой в интересах более развитых стран. Пока что на эти вопросы ответа нет.

Основная проблема украинской экономической политики состоит в том, что никто внятно не формулирует наши цели. У нас проводится политика по рецептам МВФ, но одновременно политические лидеры государства мечтают о том, что Украина вдруг ни с того ни с сего превратится в развитую страну. За счет чего она может стать развитой? Ведь политика, которая проводится сейчас, не ведет к тому, чтобы Украина в перспективе вышла на какие-то передовые научно-технические позиции в мире.

Так что, если мы согласны с тем, что Украина должна быть сырьевым придатком более развитых стран, то, конечно, должны сотрудничать с МВФ и четко следовать его рекомендациям.

Раз Украина продолжает работу с Фондом, значит, согласилась с таким будущим. Если бы у нас были другие взгляды, мы бы прибегли к политике протекционизма. Именно такой политики придерживаются, например, США. Ведущие страны мира всегда придерживались и придерживаются протекционистской политики. Потому если Украина хочет развиваться, она должна действовать так же, как Штаты.

А что делают США, всем известно. Экономические и торговые войны не прекращаются в мире уже много лет. Постоянно идет борьба вокруг усиления или ослабления национальных валют, процентных ставок, движения капиталов, введения пошлин… Особенно ярко сегодня это проявляется в борьбе между Соединенными Штатами и Китаем, а также между США и Евросоюзом. То есть идет борьба (именно вопросах насаждения политики протекционизма) между развитыми странами и теми, что стремятся стать развитыми.

Читайте такжеКредитное рабство или шанс: надо ли Украине прощаться с МВФ в 2020 годуА что делает Украина? Она при вступлении в ВТО согласилась на самые низкие пошлины при ввозе иностранных товаров, то есть фактически открыла свои рынки для других стран. Украина не обладает высокоразвитой конкурентоспособной экономикой, но подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, основной частью которого является Соглашение о зоне свободной торговли. То есть мы открыли свои рынки намного более конкурентоспособным европейским производителям и согласились конкурировать на условиях выполнения технических регламентов и стандартов Европейского союза. По сути, мы дали им дополнительные преимущества на украинском рынке.

Так что Украина проводит открытую политику. А приведенные примеры говорят о том, что наша страна движется к свободной экономике, то есть к сырьевой. Именно поэтому мы открыли границы, да и нам в этом помогли, в том числе для выезда нашей рабочей силы. Ведь когда у нас сокращается научный и промышленный сектор, людям нужно создать условия для заработка в других странах. Так Украина стала крупным поставщиком рабочей силы в страны Евросоюза.

Все это говорит о том, что у Украины нет перспектив, как у развитой страны. По крайней мере, при нынешнем типе политики. Как известно, новая команда, пришедшая к власти в Украине, объявила о том, что придерживается политики либертарианства. А это – еще более свободная политика, чем либерализм и неолиберализм. Значит, что мы все-таки делаем ставку на наши естественные преимущества. Хотя есть они не везде: например, в правовой системе их нет, во многих других сферах – тоже нет, да и уровень коррупции высокий.

При проведения такой политики мы идем по пути увеличения заимствований. Соответственно, у нас растут внешние долги. Украине дают кредиты в рамках программ сотрудничества, и наша страна соглашается с принципами "Вашингтонского консенсуса" и в каждой очередной программе движется все дальше в этом направлении.

Например, сейчас идет рассмотрение законопроекта о рынке земли, в том числе о возможности продажи земли иностранцам. МВФ требовал выполнения этого условия еще в рамках программы, которая действовала при правительстве Яценюка. Мы должны были открыть рынок земли еще в декабре 2016 года, но вопрос был отложен. А теперь мы выполняем этот пункт.

Земля – это наш последний большой актив. И благодаря ему кредиты, которые нам дают, обеспечены – уже все посчитано и известно, что от продажи земли можно получить доходы, которых хватит на оплату внешних долгов Украины.

Сегодня Украина не может сразу отказаться от сотрудничества с МВФ. Потому что мировая система построена таким образом, что от решения МВФ слишком много зависит. Так как Фонд приходит в те страны, экономика которых находится в кризисном состоянии. Он не предоставляет кредиты тем странам, у которых все хорошо. А раз экономика в кризисе, она пребывает в стрессовом состоянии. Да и политики находятся в стрессовом состоянии, ищут деньги и часто готовы соглашаться на любые условия, даже если эти условия губительны для национальной экономики.

Так что нам нельзя сразу отказываться от сотрудничества с МВФ, потому что тогда не только не будет кредитов от Фонда, но также не будет кредитов и от Мирового банка. (А именно он дает кредиты, которые способствуют структурному развитию экономики: деньги идут на модернизацию энергетики, строительство автомобильных дорог, реформирование системы водоснабжения и канализации, а также благодаря этим деньгам решаются многие другие проблемы в коммунальном хозяйстве.) Также без сотрудничества с МВФ не будет и кредитов Европейского банка, а также Европейского инвестиционного банка. Все эти кредиты по государственной линии идут лишь вслед за позитивным решением МВФ. Так уж устроена система: все эти институции завязаны между собой в систему мировых финансовых организаций, и все они контролируются коллективным Западом, прежде всего, Соединенными Штатами.

Эта поддержка в огромной степени зависит от политической линии, которую проводит страна. Потому очевидно, что эта политическая линия должна быть однозначно прозападной. А прозападная политическая линия означает, что многое в стране контролируется правительствами других государств.

Кстати, поэтому одновременно с развитием сотрудничества с МВФ и другими иностранными финансовыми институтами в Украине начался процесс назначения иностранных граждан на должности министров правительства и другие ключевые посты в системе государственного управления. А также иностранцы назначают для установления контроля над важными секторами в такие компании, как, скажем, НАК "Нафтогаз Украины". Сейчас управление "Нафтогазом" фактически передано наблюдательному совету, а этот совет возглавляет иностранная гражданка. В этом наблюдательном совете решающее влияние принадлежит как раз иностранным гражданам. Да и свои заседания совет проводит в Лондоне. По сути, нашим "Нафтогазом" управляют из Лондона. И с этим наблюдательным советом ничего не могут сделать даже премьер-министры Украины. Вспомните, как бывший премьер Гройсман несколько раз публично "обломал зубы", пытаясь чего-то добиться от "Нафтогаза".

А ведь это касается не только "Нафтогаза". Возьмите крупнейшие государственные банки – их советы или правление также возглавляют иностранные граждане. Возьмите "Укрпочту" или "Укрзализныцю" и так далее – вы всюду увидите одну и ту же картину.

Таким образом, крупнейшие государственные компании уже переданы под контроль западных структур – политических или бизнес-структур.

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что Украина уже находится под внешним управлением. А если так, то и внутренняя политика Украины тоже определяется внешними игроками. В частности, от этого зависит, вернется ли мир на Донбасс и будут ли решены конфликтные вопросы с Россией. Мы не принимаем решения в этой сфере – решения принимаются за нас. Если мы покорно и хорошо себя ведем, то можем рассчитывать на утверждение очередной программы кредитования.

Проблема выплаты государственного долга стоит остро. Без помощи МВФ Украина пока что не в силах выплачивать долги.

Однако здесь отдельно нужно сказать об особенностях долговой политики, которая проводилась именно в 2019 году. Главной особенностью является то, что кредитов МВФ на протяжении года мы не получали, и правительство (очевидно, после подсказки западных кураторов) пошло по пути наращивания займов у частных кредиторов путем реализации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривне. Прирост этих облигаций у нерезидентов превысил 100 миллиардов гривен за год! То есть более 4 миллиардов долларов мы дополнительно позаимствовали у крупных иностранных представителей спекулятивного капитала.

Кстати, эти же фонды и раньше являлись держателями украинских облигаций. И задолженность перед ними была реструктуризирована в 2015 году бывшим министром финансов, американкой Натальей Яресько, которая была в правительстве Яценюка. Тогда Украину заставили выпустить специальные долговые обязательства – варранты на прирост ВВП. Так, на протяжении 20 лет Украина должна будет выплачивать 40% от ВВП если рост экономики составит более 4%.

Таким образом, Украину загнали в серьезную долговую ловушку – это может вылиться в платежи, исчисляемые десятками миллиардов долларов. И все это – в обмен на списание 3 миллиардов долларов!

Украина, загнанная в такую долговую ловушку, полностью управляема извне. Потому мы можем говорить о том, что суверенитет нашей страны в большой мере утрачен. В таких условиях сотрудничество с МВФ, как и вообще покорность Западу, играют ключевую роль. Ведь если Украина попытается проводить какую-то другую политику, избрать другие политические силы, она будет просто разорвана кредиторами и этими фондами-стервятниками, которые находятся под управлением западных политических сил.

Так что Украина попала в огромную зависимость. Можно ли из этой зависимости выйти – это очень сложный вопрос. Это потребует настолько серьезных политических изменений в стране, что, скорее всего, в создавшейся ситуации необходимые изменения попросту невозможны.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, бывший министр экономики Украины, специально для Главреда

США деньги Нафтогаз экономика МВФ Госдолг реструктуризация кредиторы кредит МВФ внешнее управление Виктор Суслов
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