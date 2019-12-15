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В Украине начался стремительный рост напряженности

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

15 декабря 2019, 06:53

Политическим центром Кабинета министров Украины становится не премьер-министр Гончарук, а руководитель МВД Аваков.

Аваков
Арсен Аваков

После Парижа украинская политика неожиданно резко сдвинулась от политического пиара и популизма в сторону тяжеловесных, рискованных и противоречивых политических операций, которые неизбежно приведут к острым политическим конфликтам и резкому обострению социально-политической ситуации в стране. Впервые за многие годы импульсы и признаки стремительного роста напряженности идут не снизу, со стороны народного недовольства, а сверху, в результате резкого обострения борьбы за власть внутри правящей верхушки.

Обычно такое резкое обострение политической борьбы внутри правящей группы власти бывает ближе к концу правления или перед новыми выборами. Слишком рано, окружение президента Зеленского начала борьбу за перераспределение властного и коррупционного пирога и поиск новых радикальных путей, способов реализации и сохранения своей огромной власти.

Например, в большинстве стран мира, президент страны является высшим должностным лицом, главной политической фигурой, эпицентром политической власти. Тогда зачем президент Украины Зеленский, только что "пробившийся" в Париже в лидеры ведущих стран Европы, был вынужден прийти на пресс-конференцию своего министра МВД Авакова? Во всем мире министры приходят к президентам на пресс-конференции, а не наоборот. Что это было – неопытность президента, тонкий политический ход или услуга другу? Тем более, что эта пресс-конференция была посвящена не блестящим итогам работы МВД по борьбе с мафией, коррупцией и организованной преступностью, а расследованию убийства белорусского журналиста Шеремета? Зачем президент Зеленский придал огромный политический вес этой пресс-конференции и, соответственно, этому расследованию, арестам ветеранов и добровольцев АТО.

Читайте такжеАваков может рисовать себе звездочкиТаким образом, получается, что политическим центром Кабинета министров Украины становится не премьер-министр Гончарук, а руководитель МВД Аваков. Соответственно, обществу и бюрократии подается четкий сигнал, что основное внимание новой власти сосредотачивается не на экономических реформах, а ожесточенной борьбе с политическими противниками.

Еще было бы понятно, если президент Украины Зеленский пришел на сенсационную, совместную пресс-конференцию МВД, ГПУ, СБУ, посвященную задержанию и аресту, пытавшего бежать из страны, лидера элитной коррупции, бывшего президента-олигарха Порошенко.

Это было бы яркое зрелище: сидящий за решеткой озлобленный, но еще не понявший, что произошло Порошенко и решительный президент Зеленский с своими верными министрами.

 Такой пример социально-политической справедливости был бы позитивно воспрянут огромной армией избирателей Зеленского, терпеливо ожидающей от него перехода от слов к делу. Это был бы четкий месседж для Запада, что Украина начинает очищаться от чудовищной "коросты" тотальной коррупции.

Увы, начали не с высокорангированных и неприкасаемых коррупционеров, госчиновников, а с ветеранов и волонтеров АТО. Ну, так "карта легла", но для кого? Кому выгоден этот резкий переход от борьбы с коррупцией к политической борьбе?

Иначе говоря, пока мы видим, что вся мощь полицейского машины, расследования была направлена не на борьбу с элитной коррупцией и мафией, а на политизацию криминальных разборок, зачистку политического поля от неудобных элементов и превращение МВД в основной инструмент политической борьбы.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Арсен Аваков Виктор Небоженко Украина
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