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Почему поздравление Путина было таким убогим на фоне Зеленского

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

4 января 2020, 06:54

Пятиминутное выступление главного кремлянина - квинтэссенция тупика, в котором находится Россия.

Владимир Зеленский поздравил украинцев с 2020 годом
Владимир Зеленский поздравил украинцев с 2020 годом

Два новогодних поздравления - Зеленского и Путина - резко контрастируют между собой и тем самым вызвали довольно оживленное обсуждение.

Рациональные сравнения, к сожалению, невозможны, так как выступление Путина было предусмотрительно зачищено от системы лайков и комментариев, поэтому понять реальное отношение к двум выступлениям на основе каких-либо числовых данных невозможно. Остаются сугубо иррациональные и эмоциональные соображения.

В медийном плане поздравление Зеленского с новым годом, безусловно, было на две головы выше казенного выступления Путина. Во-первых, Зеленский - публичный человек, понимающий аудиторию и умеющий работать с ней, даже с самой тяжелой. Путин в принципе неспособен на диалог, а потому все его выступления - это именно монологи. Разница существенная - в первом случае важен отклик, в другом - он является излишней (и даже вредной) опцией. Во-вторых, для Зеленского новогоднее поздравление в таком формате - первое, ему чисто по-человечески может быть интересно и важно сделать его ярким и незабываемым. Для Путина все это - глубокая рутина, ему просто скучно и неинтересно. Ему важно не поздравить, а застолбить пункты повестки следующего года. Как на совещании.

Однако есть и глубокие содержательные отличия в обоих выступлениях. Зеленский - человек, который предложил образ будущего. Небесспорный образ, но он другим и не бывает. Его основной посыл - мы разные, и нам нужно это принять. И учиться жить вместе именно такими - разными, не пытаясь ломать друг друга через колено. Кстати, это чуть ли не впервые озвученная официально новая идеология Украины взамен старой "Украина - не Россия". Многое из сказанного Зеленским прямо вытекает из идей Олеся Бузины, иногда - чуть ли не дословно. Хотя и прямой конфронтации со свидомой частью аудитории в выступлении Зеленского не было.

Читайте такжеПочему я завидую украинцамПутин в своем выступлении большую часть отвел празднованию юбилея победы 45 года. При всей важности этой даты она - не будущее. Она - прошлое. И это вполне характерный момент: у нынешнего поколения российских политиков нет образа будущего. Вообще. Страна идет вразнос именно потому, что у нее нет вектора движения, а потому разновекторный хаос лишь нарастает. И это проблема системная.

В рамках нынешней мертвечины у страны нет и не может быть будущего.

Пятиминутное выступление Путина - квинтэссенция тупика, в котором находится страна. Закуклившаяся внутри себя воровская "элита" России проиллюстрировала Второе начало термодинамики - в замкнутой системе энтропия может только прибывать.

Чтобы разомкнуть систему, нужно убрать эту элиту на свалку, где ей и место, и методом проб и ошибок сделать ставку на новое поколение. Новое и в смысле возраста, и в смысле социальной принадлежности. Социальная группа "воры и преступники", как выяснилось в ходе проводимого над нами последние 20 лет эксперимента, интересами страны и народа пренебрегает в принципе. Нам же они предлагают лишь прошлое, как суррогат кромешного настоящего. Наверное, есть смысл попробовать ради разнообразия и другие проекты.

Украина в этом смысле выглядит выздоравливающей, хотя для осознания своей болезни ей пришлось пройти через тот же разгул бандитизма, прорвавшегося к власти, два майдана, перехваченных крупной буржуазией, ренессанс местечкового нацизма и войну. Последствия этого перехода еще не преодолены, но по крайней мере, появляется свет в конце тоннеля. Похоже, что нам тоже придется пройти через целую вереницу катаклизмов, чтобы попытаться найти свой собственный образ будущего. Тогда мы и дождемся поздравления, где нас позовут в завтра, а не в позавчера.

Россия Владимир Зеленский Владимир Путин Украина Эль Мюрид
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