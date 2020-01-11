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Трамп и Иран подыгрывают друг другу

Михаил Пожарский
Российский журналист, публицист
11 января 2020, 11:30

У Вашингтона с Тегераном сложились взаимовыгодные отношения: Трамп набирает очки перед выборами, аятоллы отвлекают население от многочисленных внутренних проблем.

Иран, самолет МАУ
В Иране остатки самолета МАУ собирают эскаваторами / Alimadadi

Ну, наконец-то, все выдохнули. И стало понятно, что никакой войны все-таки не будет. Ни третьей мировой, ни даже маленькой региональной. Почему? С одной стороны есть президент Трамп, у которого выборы на носу, но при этом стена с Мексикой не построена и демократы вцепились в пятку мертвой хваткой. В общем, надо срочно что-то делать. О, а помните, как Обама замочил бен Ладена ближе к концу первого срока? Так, в Сирии уже всех замочили, в Ираке тоже. Но есть на примете один заслуженный иранский психопат - не бен Ладен, конечно, но на безрыбье сойдет. 

Есть людоедский иранский режим. Со стороны очень грозный, конечно: ракеты, танки, вот это все. Но внутри это обычная гниющая петрократия: там и сям кипят протесты, вся страна общается в запрещенном "Телеграме", дети элиты тусуются на закрытых вечеринках, а дети всех остальных вынуждены вступать в тот самый КСИР - не потому, что так любят идеалы исламской революции, а потому что это один из немногих оставшихся социальных лифтов. В общем, стул под задницами аятолл давно шатается. Что делать? О, точно, где же наш Большой Сатана (США), почему не нападает? Надо срочно сплотить ряды! Схема верняк - работает безотказно с 1979-го года!

Читайте такжеПочему Трамп "включил заднюю" в отношении ИранаТаким образом, мы имеем взаимовыгодные, симбиотические отношения: с одной стороны Трамп, уничтожая злодея, набирает себе политические очки перед выборами, с другой - аятоллы используют внешнюю угрозу, чтобы сплотить население и отвлечь от многочисленных внутренних проблем, продлевая жизнь своего людоедского режима. Всем хорошо, все довольны. А вот война никому не нужна. Аятоллам т.к. они догадываются, что в случае серьезного конфликта можно будет только делать ставки - побегут ли коррумпированные генералы КСИР быстрее своих коллег из окружения Саддама. Трампу т.к. масштабная операция, в рамках которой в Иран полетят триллионы долларов, а обратно гробы американских солдат, не принесет ему очков - напротив, похоронит его политическую карьеру навсегда.

Читайте такжеИранский конфликт - история про жабу и гадюкуОднако на примере всего происходящего видно, насколько даже в таком контексте лучше быть гражданином развитой демократической страны. В процессе спектакля пока не пострадало ни одного гражданина США. А вот иранцев уже 200+ штук - те 50 мучеников, которых затоптали на похоронах генерала, плюс те 150 иранских граждан, которых случайно сбили во время "ответа Большому Сатане" (иранцы отпираются, но, слава Богу, у нас есть Bellingcat). Американским властям, какими бы циничными они ни были, любой американских труп пойдет в минус. А вот режим аятолл радостно обмажется кровью "сакральных жертв".

США Иран гибель Боинг Михаил Пожарский Боинг 737-800 КСИР
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