Последствия неотставки премьера Гончарука

Зеленский дал Гончаруку второй шанс/ УНИАН

Так что у нас произошло? Старшие более опытные товарищи, перед которыми на столе давно лежит психопрофиль президента Зеленского, подсказали премьеру Алексею Гончаруку, что поскольку в Раде голосов за его отставку все равно нет, то надо занимать активную позицию. То есть, писать заявление и ставить Зеленского перед проблемой искать нового премьера, торговаться с группами влияния в своей фракции и в Раде в целом, обсуждать тему с внешними партнерами. А вот всей этой канители Владимиру Алекксандровичу по его творческой натуре категорически не хочется.

Расчет оказался верным — Зеленский "дал премьеру и его правительству шанс". Что касается Конституции, требующей писать заяву на главу ВР и никаких консультаций премьера с президентом не предусматривающей, то ее явно не читали оба персонажа.

Читайте такжеФейковое наказание, или Главный вывод из "кризиса Гончарука"В результате премьер Гончарук, которого не уволили после редкостного зашквара, обрел неприкосновенность почище депутатской. И его засветившиеся министры тоже. Потому что им да и всему политикуму стало очевидным, что президент нерешителен, им можно манипулировать и как им можно манипулировать.

Политические позиции президента Зеленского заметно ослабли, в том числе, и в собственной фракции — депутаты традиционно ценят в вожде силу и жесткость.

Быть президентом Украины — это не только участвовать в переговорах, выступать по ТВ и назначать друзей на высокие должности. Это и незамедлительно избавляться от тех, кто неадекватен ситуации. Большей неадекватности, чем глава правительства и министры, которые видят надвигающий экономический кризис, но понятия не имеют, как его остановить, придумать сложно.

Вместо того, чтобы сделать серьезный шаг к тому, чтобы стать настоящим президентом Украины, Владимир Зеленский сделать два шага назад и еще куда-то вбок.

Ну что ж, подождем обещанного на гончаруковском "совете в Филях" бунта вкладчиков и социального взрыва?