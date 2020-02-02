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Почему клоны западных институтов не работают в Украине

Андрей Головачев

политический эксперт

2 февраля 2020, 08:22

Создание НАБУ, САП, ГБР, АКС, НАПК и т.д. ни на грамм не улучшило эффективность борьбы с коррупцией.

НАБУ
НАБУ / nabu.gov.ua

Когда США, ЕС, МВФ настаивают на внедрении в Украине тех институтов, которые приняты в западных обществах, они наивно полагают что эти институты будут работать в Украине таким же образом и будут давать аналогичный эффект, как и у них.

Это также наивно как надеяться на то, что если человеку вживить рыбьи жабры, то он сможет плавать под водой. Чтобы в Украине заработали западные институты власти, украинское общество сначала должно стать западным по своим культурным и социальным нормам. И пока не будет второго, первое не заработает. Точнее, эффект будет прямо противоположным от ожидаемого.

Самый яркий пример такой наивности это, конечно, создание НАБУ и е-декларирование. Считалось, что эти две новации нанесут непоправимый удар по коррупции и помогут "разбудове" демократии, сделают невозможной политическую и экономическую коррупцию и прочие розовые мечты.

На практике же получилось то, что на Западе никто никак не мог ожидать и предвидеть. В реальности НАБУ сразу же после своего создания немедленно "легло" под Президента (бегая к нему, как сообщается, по ночам) и вдобавок получило все е-декларации депутатов. В результате Президент потенциально получил полный контроль над депутатским корпусом, т.к. наш корпус таков, что там любого можно подвесить на крючок. И для этого даже не надо проверять ничьи декларации. Все и так все понимают. Как известно, "угроза применения силы - страшнее самой силы" и все будут голосовать так, как скажут, а тебе за это еще и конверт выдадут.

Читайте такжеПолитическая элита Украины - это Африка середины 20 векаНАБУ и е-декларации ни на грамм не уменьшили коррупции (скорее наоборот), но создали благоприятные условия для узурпации власти. Против чего боролись - на то и напоролись.

Почему это произошло, в чем ошиблись западники?

Дело в том, что западные советники никак не могут осознать, что в Украине ни один исполнительный орган власти не может работать самостоятельно, на основании законов и Конституции. Это невозможно ни ментально, ни психологически, ни организационно, потому что для такой независимой системы работы необходимо переписать 5 тыс. законов и 125 тыс. инструкций, указов и постановлений, которые сейчас делают такую работу невозможной.

И, самое главное, нужно иметь независимый и компетентный суд, что в Украине невозможно в ближайшие 150 лет!

Поэтому любой руководитель любого ведомства, будь то Прокуратура, СБУ, таможня, налоговая, НАБУ, ГБР, НАПК, все суды и т.п. никогда не будут независимыми в своей работе. Ни один руководитель никогда не решиться на это и даже не сможет это сделать, если и решиться, т.к. его подчиненные и коллеги-смежники просто не поймут его и быстро сожрут. Вы не можете сделать так чтобы сотни тысяч силовиков в один день стали подчиняться одному закону. Это наивно. Первый чудак, который попытается служить закону и быть независимым, будет немедленно уничтожен всей системой.

Все силовые структуры, сколько не объявляй их независимыми в их работе, немедленно найдут себе начальника, присягнут ему и будут выполнять его персональную волю, а не законы и Конституцию. Для них это просто, понятно, традиционно, безопасно и, самое главное, выгодно потому что они вписываются в вертикаль власти, что позволяет спокойно снимать властную ренту.

А так как Президент в нашей системе это фигура практически находящаяся вне правовой ответственности, а значит и обладает самой высокой реальной властью, то вся силовая вертикаль просто автоматически затачивается под него стоит ему только махнуть пальцем.

Общества, которое обладало бы высоко политической культурой, зрелостью и социальным капиталом и могло бы препятствовать этому, в Украине нет. И не предвидится в ближайшие 200 лет. Замкнутый круг, причиной которого является природа самого сословно-феодального общества Украины.

Читайте такжеУкраина не способна вылечиться без помощи СШАИ чем больше Запад будет плодить у нас силовых органов и органов борьбы с коррупцией, тем авторитарнее будет у нас власть президента и тем слабее будут все остальные ветви власти. А следствием этого будет исчезновение независимых от власти СМИ и автоматический рост коррупции. Это и есть обратный, непредвиденный эффект.

Передача "прослушки" в НАБУ, ГБР, создание антикоррупционных судов, на чем так настаивал МВФ (кстати, как-то даже неловко, что МВФ занимается такими несвойственными ему вопросами) будут иметь совсем не те эффекты, на которые рассчитывает Фонд. Точнее стоящие за ним Штаты.

Уже сейчас видно, что создание по требованию Запада НАБУ, САП, ГБР, АКС, НАПК и т.д. ни на грамм не улучшило эффективность борьбы с коррупцией. Ее как не было, так и нет. За 5 лет никто не посажен! Напротив, все указанные новосозданные органы сами стали источниками масштабной коррупции.

ГБР НАБУ НАПК САП Андрей Головачев АКС новости Украины
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