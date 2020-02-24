Украинцы всячески уклоняются от налогов - и правильно делают

Украинские налоги правильней называть поборами / Сегодня

Умирающее украинское государство (чиновничий аппарат), задушившее экономику своим бюрократизмом и коррупцией, стремиться продлить свое существование, продлить свои льготы, преференции, высоченные зарплаты и пенсии за счет бесконечного отбирания денег у граждан, вводя различные поборы и увеличивая их ставки.

Подчеркиваю - " поборы", которые наше государство сознательно называет "налогами".

Налог может взиматься только если субъект получил прибыль. Все остальное это не налоги, а обычное отнимание денег.

Читайте такжеУкраинцев обдирают тарифами даже в рекордно теплую зимуВ этом смысле украинское государство ведет себя как обычный грабитель, используя свое эксклюзивное право на насилие.

В связи с постоянным введением все новых и новых поборов, приведу мою любимую цитату выдающегося экономиста Мюррея Ротбарда:

Так как никто морально не обязан честно отвечать грабителю, когда он спрашивает, есть ли в чьём-то доме ценные вещи, то никто не обязан честно отвечать и на подобные вопросы, задаваемые государством, когда, например, оно увеличивает налоги.

Впрочем украинцы, большинство которых хоть и не знакомы с трудами М. Ротбарда, однако, всегда ведут себя в строгом соответствии с его рекомендациями, т.е. всяческими способами уклоняются от поборов. И правильно делают, потому что такими своими действиями они ускоряют умирание нынешнего конченного государственного монстра и готовят условия для создания другого, более "человечного" государства.