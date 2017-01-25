Первый подарок Китаю, или Последствия выхода США из соглашения о Тихоокеанском партнерстве

Одним их первых указов, подписанных новым американским президентом Дональдом Трампом в первый же "настоящий" рабочий день в Белом доме, стал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из соглашения о Тихоокеанском партнерстве (ТПП). Соглашения больше нет.

Назвать это решение сенсационным трудно. Трамп критиковал ТПП на протяжении всей своей предвыборной кампании. Он называл соглашение, считавшееся одним из главных внешнеполитических достижений Барака Обамы, настоящей потенциальной катастрофой для Соединенных Штатов. И обещал отменить его в первый же день своего пребывания в Белом доме. Свое обещание Трамп исполнил.

У Барака Обамы и Дональда Трампа совершенно разные представления о сдерживании Китая. Обама считал необходимым повернуться лицом к Азии и "переключить" потенциальных торговых партнеров Китая на Соединенные Штаты. Именно поэтому его министр обороны Эштон Картер сравнивал соглашение по ТПП с новым авианосцем. "Китайскому миллиарду" и 300 миллионам населения противопоставлялся рынок в 800 миллионов жителей стран-участниц.

Трамп уверен, что соглашение по ТПП приведет к значительному ущербу для американской экономики. Влияние Китая на экономику США новый президент хочет ограничить с помощью протекционистских мер. Однако одновременно, отказавшись от соглашения, он значительно подрывает позиции Соединенных Штатов в Азии. Потому что инициатором ТПП были именно США. Многим их партнерам пришлось преодолевать общественное недовольство, защищая соглашение, которое считалось актом американской экспансии — и экономической, и политической. То есть тем самым авианосцем. И вот теперь оказалось, что это все зря — обязательства Соединенных Штатов зависят от смены хозяина Овального кабинета. И как теперь американские политики и дипломаты, годами уверявшие партнеров, что подписание соглашения укрепит влияние Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, объяснят новую роль своей страны? Думается, что никак. Президент Трамп обещает заменить ТПП новыми двусторонними соглашениями. Но на их подписание уйдут годы, и они будут разными.

Зато настоящим победителем в сложившейся ситуации выглядит Китай. Соединенные Штаты вывели свой "торговый авианосец" из Азии и уступили конкуренту регион без боя. И это не просто слова. ТПП охватывало огромный макрорегион — от Австралии и Новой Зеландии до Японии и Малайзии — через США, Канаду и Мексику. Конечно, США, Канада и Мексика найдут свои модели сотрудничества. Австралия и Новая Зеландия тоже смогут выработать региональные альтернативы. Но роль главного союзника США в Азии — Японии — теперь выглядит весьма уязвимой. Фактически не избежит поглощения китайской зоной экономического влияния пытавшийся сопротивляться "старшему брату" Вьетнам. Может превратиться в "китайский порт" Сингапур. Словом, глобальные перемены практически неизбежны. И теперь Китай не столько предлагает себя в качестве лидера этих перемен, сколько является этим лидером. Новая ситуация вполне может помочь Пекину справиться с частью собственных экономических проблем. О таком подарке можно только мечтать.

Конечно, можно сказать, что если президент Трамп закроет американский рынок для китайской продукции, это не возместит никакого сотрудничества со странами Азии. И в этом будет своя правда. Вот только до закрытия рынка еще далеко — прежде чем им заняться, придется понять, есть ли в Соединенных Штатах дешевая альтернатива китайскому производству. А соглашение по ТПП отменено уже сейчас. И это означает, что в ближайшие десятилетия никакой серьезной экономической альтернативы Китаю в Азии — и на всем тихоокеанском пространстве — не предвидится.