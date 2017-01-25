Первый подарок Китаю, или Последствия выхода США из соглашения о Тихоокеанском партнерстве

Виталий Портников

Публицист, журналист

25 января 2017, 07:00

Настоящим победителем в сложившейся ситуации выглядит Китай. США вывели свой "торговый авианосец" из Азии и уступили конкуренту регион без боя.

Одним их первых указов, подписанных новым американским президентом Дональдом Трампом в первый же "настоящий" рабочий день в Белом доме, стал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из соглашения о Тихоокеанском партнерстве (ТПП). Соглашения больше нет.

Назвать это решение сенсационным трудно. Трамп критиковал ТПП на протяжении всей своей предвыборной кампании. Он называл соглашение, считавшееся одним из главных внешнеполитических достижений Барака Обамы, настоящей потенциальной катастрофой для Соединенных Штатов. И обещал отменить его в первый же день своего пребывания в Белом доме. Свое обещание Трамп исполнил.

У Барака Обамы и Дональда Трампа совершенно разные представления о сдерживании Китая. Обама считал необходимым повернуться лицом к Азии и "переключить" потенциальных торговых партнеров Китая на Соединенные Штаты. Именно поэтому его министр обороны Эштон Картер сравнивал соглашение по ТПП с новым авианосцем. "Китайскому миллиарду" и 300 миллионам населения противопоставлялся рынок в 800 миллионов жителей стран-участниц.

Трамп уверен, что соглашение по ТПП приведет к значительному ущербу для американской экономики. Влияние Китая на экономику США новый президент хочет ограничить с помощью протекционистских мер. Однако одновременно, отказавшись от соглашения, он значительно подрывает позиции Соединенных Штатов в Азии. Потому что инициатором ТПП были именно США. Многим их партнерам пришлось преодолевать общественное недовольство, защищая соглашение, которое считалось актом американской экспансии — и экономической, и политической. То есть тем самым авианосцем. И вот теперь оказалось, что это все зря — обязательства Соединенных Штатов зависят от смены хозяина Овального кабинета. И как теперь американские политики и дипломаты, годами уверявшие партнеров, что подписание соглашения укрепит влияние Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, объяснят новую роль своей страны? Думается, что никак. Президент Трамп обещает заменить ТПП новыми двусторонними соглашениями. Но на их подписание уйдут годы, и они будут разными.

Зато настоящим победителем в сложившейся ситуации выглядит Китай. Соединенные Штаты вывели свой "торговый авианосец" из Азии и уступили конкуренту регион без боя. И это не просто слова. ТПП охватывало огромный макрорегион — от Австралии и Новой Зеландии до Японии и Малайзии — через США, Канаду и Мексику. Конечно, США, Канада и Мексика найдут свои модели сотрудничества. Австралия и Новая Зеландия тоже смогут выработать региональные альтернативы. Но роль главного союзника США в Азии — Японии — теперь выглядит весьма уязвимой. Фактически не избежит поглощения китайской зоной экономического влияния пытавшийся сопротивляться "старшему брату" Вьетнам. Может превратиться в "китайский порт" Сингапур. Словом, глобальные перемены практически неизбежны. И теперь Китай не столько предлагает себя в качестве лидера этих перемен, сколько является этим лидером. Новая ситуация вполне может помочь Пекину справиться с частью собственных экономических проблем. О таком подарке можно только мечтать.

Конечно, можно сказать, что если президент Трамп закроет американский рынок для китайской продукции, это не возместит никакого сотрудничества со странами Азии. И в этом будет своя правда. Вот только до закрытия рынка еще далеко — прежде чем им заняться, придется понять, есть ли в Соединенных Штатах дешевая альтернатива китайскому производству. А соглашение по ТПП отменено уже сейчас. И это означает, что в ближайшие десятилетия никакой серьезной экономической альтернативы Китаю в Азии — и на всем тихоокеанском пространстве — не предвидится.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
США Обама Виталий Портников Китай колонка Азия белый дом ТПП Трамп тихоокеанское партнерство
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять