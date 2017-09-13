Венгерский в украинских школах: как легко превратить образование в политический вопрос

Новый закон об образовании вызвал волну критики и даже угроз со стороны некоторых европейских стран. Громче всех на тему языка обучения в украинских школах говорят в Венгрии. Иногда даже может показаться, что тамошние чиновники просто перевели популистские заявления о языковой дискриминации с русского на венгерский и выдали их в эфир.

В начале сентября Верховная Рада проголосовала за новый закон об образовании. В нем идет речь о том, что дети в школах и вузах должны обучаться исключительно на государственном языке. При этом гражданам Украины, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантировано право на обучение на своем языке — венгерском, румынском, польском, молдавском и т.д. Но это может происходить в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком. То есть в детских садах и школах до 5-го класса, дальше — язык нацменьшинства будет изучаться как отдельный предмет. Для этого должны быть созданы специальные классы или группы.

Страны-соседи отреагировали на законодательную инициативу оперативно. Министерство иностранных дел Румынии выразило обеспокоенность, Польши — сказало, что будет строго наблюдать за имплементацией закона и принимать все меры для обеспечения полякам в Украине доступа к обучению на польском. И только венгерские коллеги выступили с радикальным заявлением. В Будапеште сочли, что отныне этнические венгры, которых, по их подсчетам, в нашей стране проживает 150 тысяч, не смогут получать образование на родном языке в Украине. Речь идет, в первую очередь, о старшей школе и вузах.

Пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер ретранслировал слова главы ведомства Петера Сийярто, мол, своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. Позже сам министр распорядился не поддерживать на дипломатическом уровне ни одну украинскую инициативк в международных организациях. Параллельно на всех форумах ООН, ОБСЕ и Евросоюза Будапешт обещает заявлять о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании.

Венгрия давит на Украину: мол, так не поступает цивилизованное европейское государство, стремящееся в ЕС.

Читая такие утверждения, кажется, что подобная риторика чем-то напоминает заявления из-за поребрика. В языковом вопросе Венгрия очень похожа на Россию. И удивляться тут нечему. Стоит лишь пробежаться по заголовкам новостей в российской прессе. В них, как в зеркале (иногда кривом), все, о чем говорит Будапешт: "Венгрия отказалась поддерживать Украину в международных организациях", "Новый украинский закон об образовании в Венгрии сочли "стыдом и позором", "Венгрия отхлестала по щекам Украину".

Я же вспоминаю, как несколько лет назад записывала интервью с послом Венгрии в Украине. Тогда это был г-н Михаль Баер. Мы много говорили о школах с венгерским языком обучения (таких в Украине более ста), о их финансовых проблемах, подготовке учителей венгерского, отсутствии новых учебников.

В большинстве школ у границы с Венгрией обучение ведется исключительно на венгерском (дети до 6 лет могут вообще не слышать государственного языка), а украинский у них — не более чем предмет. Такие школы через благотворительные фонды поддерживаются правительством соседней страны. В частности, учителя, преподающие на венгерском, получают ежегодные надбавки. Средства выделяют на ремонты, канцтовары.

Для примера, в соседней Польше на этнических украинских землях Закерзонья нет школы, где бы обучение велось на украинском языке. Украинской называется та школа, где преподают украинский язык, литературу и культуру, а все остальные предметы читаются на польском.

Да и в самой Венгрии нет школы, в которой преподавание велось бы на украинском языке. Существуют только отдельные классы. Например, в Ньиредьхазе. Но о притеснении нацменьшинства никто не говорит. Так сложились обстоятельства — спрос на украинские классы невелик. Хотя у болгар, поляков, словаков большие школы на территории Венгрии есть.

С одной стороны, понятно, что школы с венгерским языком обучения в Украине не могут в один момент заговорить на украинском на уроках химии, биологии или истории. Венгерский уж слишком отличается от украинского. Особенно для тех, кто с детства его не знал. Необходим переходной период. Возможно, несколько лет. Даже более установленного законом срока — три года (в документе речь идет о том, что до 1 сентября 2020-го все учебные заведения Украины должны перейти на государственный язык).

Разумеется, радикально менять всегда сложно и больно. Куда проще делать громкие заявления о лишении поддержки и ущемлении прав. Но, думаю, главное в этой истории — языковой вопрос не воспринимать как политический. Как уже привыкли все по обе стороны границы. А воспринимать просто: граждане Украины обязаны владеть государственным языком. И точка.

В свою очередь Украине стоит признать: за 26 лет она не смогла научить ни этнических венгров Закарпатья, ни румын Бессарабии, ни даже переехавших во времена Союза русских в Крыму украинскому языку. Кто хотел — учился сам. Кто-то, слушая популярные украинские группы, кто-то, решив поехать учиться в Киев. Украина ранее позволяла существовать уже упомянутым школам с тотальным обучением на венгерском, румынском, русском.

В то же время, например, Венгрия 26 лет не предпринимала никаких агрессивных языковых действий в отличие от России. Она только делала то, что ей позволяла Украина.

Проезжая в очередной раз по приграничным районам Закарпатья, смотрю на венгерские надписи на улицах населенных пунктов, переведенные на час назад стрелки на часах и вспоминаю слова венгерского посла о том, что самая большая проблема школ, где учатся этнические венгры — нехватка учителей украинского языка и литературы. И слова, сказанные несколько лет назад, ныне подтверждаются статистикой: в 2017 году 75% выпускников Береговского района не сдали внешнее независимое оценивание по украинскому языку. А это означает, что они не смогли поступить в украинские вузы.

Незнание украинского в том же Береговском районе чувствуется везде. Стоит только постоять полчаса на границе рядом с пешим переходом, или сходить на базар в Берегово, или просто остановиться купить фрукты при дороге, вы услышите исключительно венгерский язык. На нем родители общаются с детьми, люди старшего поколения с внуками, таможенники и пограничники, учителя и врачи, продавцы и водители общественного транспорта. Иногда начинаешь сомневаться, понимают ли местные люди вообще украинский?

Молодежь — скорее да, чем нет. Но из их уст он звучит как иностранный. Люди старшего поколения не применяли и не будут применять его.

Несколько дней назад мы остановились при дороге в селе Яноши Береговского района купить виноград. Милая женщина лет 65-ти улыбнулась и поздоровалась по-русски. Я заговорила на украинском, она ответила снова на русском. Или, точнее, на каком-то наречии. Когда же продавщица фруктов услышала венгерскую речь, аж расцвела. Быстро рассказала, что и почем. Отдавая гривны за покупку, мы спросили, можно ли заплатить венгерскими форинтами? Ответила: "Можно-можно". Я не унималась: "Украинский язык знаете?". Женщина ответила: "Мало. В школе учила русский, дома говорю по-венгерски". Благодарю за сочный зеленый виноград и слышу в ответ: "Пожалуйста". "Будь ласка", — поправляю я. Она поднимает на меня глаза и с вопросительной интонацией повторяет: "Пожалуйста — это по-русски. А как по-украински?". И как мантру повторяет несколько раз: "Будь ласка, будь ласка…".

Возможно, как раз в этой ситуации Украине стоит быть последовательной и непоколебимой. А главное — вести как активную разъяснительную работу в Будапеште, Бухаресте или Варшаве, так и просветительскую на территориях компактного поселения национальных меньшинств. Может, тогда в закарпатском Берегово наконец-то привыкнут к Украине и переведут стрелки часов на час вперед.

фото: haydamak.livejournal.com