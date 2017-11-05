Рожденный футбольной революцией, или Почему киевляне отличаются футбольным гурманством

Советское вчера с дефицитом товаров народного потребления, кухонным шепотком, закрытостью границ и трехканальным телевидением просто не давало выбора: хочешь глотнуть свежего воздуха – отправляйся на стадион. Тем более, если там творит Он. Он – это Олег Блохин, коренной киевлянин, как писали в справочниках, "яркий представитель киевской футбольной школы", покоривший европейские вершины.

Футбольное творчество в середине 1970-х – это входивший в моду тотальный футбол (революция в футбольной тактике!) киевского "Динамо" под началом Валерия Лобановского. Значительно позже, уже во второй половине 1990-х Лобановский сформулирует тезис не о команде звезд, а о команде-звезде. Тогда же, в разгар застоя слово "звезда" по отношению к отечественным футболистам не употреблялось. В другом контексте – да. Большая страна усердно подсчитывала геройские звезды на пиджаке генсека и вовсю зубоскалила по этому поводу. Московские футбольные писаки в ту пору страшно ревновали: в столице Украины появилась футбольная команда, которой покорились наивысшие европейские вершины, ее тактику назвали "опередившей время", а главную скрипку в киевском футбольном оркестре – Олега Блохина – удостоили "Золотого мяча" – награды лучшему футболисту Европы.

Однако, несмотря на успехи футбольного Киева, из Белокаменной полилась критика: мол, и договорнячки гоняют (особенно с украинскими клубами, как хозяин Украины, преданный динамовский болельщик Щербицкий скажет, так и будет), и загоняют игроков в прокрустово ложе тактических схем, и не дают развиться творческой футбольной личности. Товарищи с московской пропиской тогда были по-футбольному провинциальны, потому и выливали тонны грязи на страницы московских (тогда именовавшихся всесоюзными) СМИ. Впрочем, до нынешних инфовойн (и не только инфо-, к сожалению), практикуемых запоребриковыми пиарщиками и рождающихся в воспаленном воображении некоторых выходцев из низовьев Кальмиуса, тогда не доходили. Каких-то рамок все-таки старались придерживаться. Хотя порой это удавалось с большущим трудом.

А Блохин воистину творил на поле. Он сохранил отличную спортивную форму на долгие годы, став важнейшей составной частью двух золотых динамовских команд 1975 и 1986 годов. И потому на его прощальный матч в 1989 году, казалось, хотела попасть вся Украина. 1 250 000 заявок (по некоторым данным, эта цифра дошла и до полутора миллионов) на билеты (при 100-тысячной вместимости стадиона)! Бенефис лучшего футболиста СССР всех времен. Парад мировых звезд! Песня-посвящение Блохину в исполнении неподражаемой Тамары Гвердцители. Отрывистые фразы болельщиков, спешащих на трибуны: "Уж кто-кто, а Блоха заслужил". И, конечно, искренние слезы героя дня!

Затем было тренерство, венцом которого стал четвертьфинал чемпионата мира со сборной Украины. Наша национальная команда официально стала 8-й в мире! Депутатство, заигрывание с коммунистами? Сейчас Олег Владимирович не очень любит говорить на эту тему, а в недавнем интервью, услышав вопрос о выборах в Верховную Раду, даже рассмеялся, дав понять, что о политике нынче не думает. "Йолка", на невозможность установки которой на Майдане в 2013 году сетовал Виктор Янукович? Да, многих киевлян покоробили слова Блохина о том, что он не может посмотреть с детьми на лесную красавицу – мол, Майдан виноват. Зряшные слова вылетают из уст той или иной публичной футбольной персоны с завидной регулярностью. Ну, зачем лезть в политику, если ты сделал себе имя в футболе? Конвертировать имя в капитал, и не только политический? Но ведь можно при этом не нажить политического капитала и разбазарить капитал футбольный – народную любовь. Отрадно, что сейчас в политических дрязгах легенда киевского "Динамо" не участвует.

А неповторимые голы-шедевры, рожденные в футбольной творческой лаборатории Олега Блохина, остались запечатленными на видео и сегодня доступны в том числе молодым поколениям, не заставшим Блохина-футболиста.

Ваш покорный слуга, как и Олег Блохин, рос на киевской Чоколовке. Этот микрорайон, кажется, просто создан для игры в футбол. Здесь, у нас – множество открытых пространств, где осваивало азы владения кожаным мячом сначала поколение Блохина, потом – спустя 20 лет – мы, влюбленные в футбол, демонстрируемый Блохой. Именно так звали его стадионные завсегдатаи. Мы с ровесниками жарко спорили перед дворовыми футбольными баталиями, кто будет Блохиным, кто – Буряком, кто – Бессоновым или Демьяненко. Это сейчас ты можешь свободно купить футболку с фамилией любого игрока и "быть", кем хочешь – хоть "Месси", хоть "Роналду". В стране победившего социализма такие "предметы роскоши" не продавали. Да и фамилии футболистов в том, еще мало коммерциализированном футболе над номерами не размещали. Теперь же поменялось все. Футболку можно свободно купить, но в футбол в тех же чоколовских дворах играют нынче нечасто. Увы, современные дети зачастую предпочитают компьютерные стрелялки физическому развитию. А неподалеку от родительского дома Блохина, близ телеканала "Эспресо" раздаются взрывы, ведущие к человеческим жертвам…

Спасибо, Олег Владимирович, за чувство сопричастности к славной футбольной эпохе, за непередаваемые эмоции от успехов украинской сборной на мундиале-2006, за привитый жителям украинской столицы хороший футбольный вкус, а некоторым – истинное гурманство. И очень хочется увидеть Вас снова в футболе, будь то тренерская стезя, функционерская, да пусть даже обозревательская. Думаю, Ваше мнение по тем или иным футбольным вопросам будет интересно настоящим любителям футбола. Многая лета!

Алексей Рыжков