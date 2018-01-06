О бедном гусаре замолвите слово

Станет ли убийство Ирины Ноздровской фактором, переводящим протесты на новый уровень, как сработало избиение студентов на Евромайдане?

Нет, не станет. В народе правозащитница — синоним "выскочки", которой больше всех надо. Расправа над ней, конечно, несправедливость, но "сама виновата".

Станет ли убийство правозащитницы новой Врадиевкой, когда волей-неволей власти пришлось на это реагировать? Устраивать чистку рядов, показательно наказывать стрелочников?

Нет, не станет. Власть перешла в режим жесткого игнора общества и пресечения особо активных. Ситуацию с Ноздровской могут использовать, но только в том случае, если это окажется выгодно крупным игрокам во власти для решения своих бизнесовых и корпоративных интересов.

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Станет ли эта трагедия очередным разочаровывающим фактом, отталкивающим цивилизованный мир от Украины?

Уже стала. И никакими песнями про "личный контроль" уже ничего не исправить: процент раскрываемости резонансных дел на "личном контроле" стремится к нулю.

Удастся ли Михеилу Саакашвили сплотить оппозицию и развернуть протесты с новой силой и массовостью?

Только в случае, если такую команду даст "вашингтонский обком". Но там сейчас явно не до Украины. Там разоблачительную книгу о Трампе и его окружении обсуждают, им это куда важнее, без шуток.

Удастся ли власти таки депортировать неугомонного МС навстречу приговору грузинского суда?

Не удастся. Потому что нашей власти хорошо удаются только бизнесово-коррупционные схемы. Остальное — коряво, неэффективно. Зачастую во вред себе, и, как правило, во вред стране.

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И напоследок. Президент Порошенко задекларировал свыше миллиона гривен дохода от своего банка ПИБ. Никаких "слепых трастов", все на виду: банк принадлежит ПАПу, банк на редкость успешен. При этом Президент Порошенко по должности — основная фигура, влияющая на банковскую сферу. Достаточно вспомнить, что именно Президент выдвигает главу Нацбанка — главного регулятора (или не выдвигает, как сейчас).

Вот что еще надо, чтобы разглядеть совершенно очевидный конфликт интересов и поставить вопрос об ответственности? Одного этого факта с головой достаточно для отстранения от должности.

В той стране, которую мы обязательно построим. С Праздником!

Александр Кочетков, аналитик, политолог