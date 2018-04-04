Скоро начнут сажать за танцы на Майдане и за участие в АТО

Генпрокурор Юрий Луценко пообещал в течение дня "разобраться" в ситуации с Иваном Бубенчиком. Напомним, активиста Майдана задержали по подозрению в причастности к убийству "беркутовцев". Юрию Витальевичу следует поднапрячься, иначе по делу Бубенчика он может проходить как организатор и вдохновитель убийств беркутовцев. Все юридические основания для привлечения генпрокурора к ответственности есть.

Давайте уж начистоту. Мы, стоявшие на Майдане, и доведённые до крайности насилием со стороны власти и бесчинствами титушек, готовы были взяться за оружие. И стреляли. Но кому было выгодно кровопролитие последних дней Майдана?.. - Только не Януковичу. Для него бойня на Крещатие означала политическую смерть. Так оно и случилось. А выгодополучателями стали те, кто сегодня находится у власти, и кто уже никакой Майдан не допустит. Ну, по крайней мере, им так кажется...