Мир на пороге Карибского кризиса-2

Александр Гольц

российский журналист, военный эксперт, заместитель главного редактора Ежедневного журнала

11 апреля 2018, 15:44

В сирийском конфликте Россия и США подошли к опасной черте, за которой — их прямое военное столкновение с непредсказуемыми последствиями

Александр Гольц, военный обозреватель для The New Times

Теория о том, что прошлое в современном мире обречено повторяться, но события при этом происходят в ускоренном темпе, получила новое подтверждение. Не успели политологи и военные аналитики с печалью согласиться с очевидным фактом наступления новой Холодной войны, как тут же мир оказался на грани Карибского кризиса 2.0. После появления информации о том, что с вертолета сирийских правительственных войск на жителей города Дума, вблизи Дамаска, была сброшена бочка то ли с хлором, то ли с зарином, президент США заявил о намерении наказать Асада. При этом Дональд Трамп подчеркнул ответственность России: "Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Асада-животного", — написал он в Twitter. Глава Белого дома заявил, что примет решение не позже вечера вторника (очевидно, по вашингтонскому времени). И уже провел совещание с высшими чинами Пентагона. Таким образом, отсчет пошел на часы.

Война на пороге

Эксперты расходятся во мнении о том, что может стать целями американской атаки. Одни говорят о промышленных объектах и лабораториях, где, как подозревают американцы, могли изготавливать химоружие. Другие подозревают, что целями атаки станут правительственные здания в Дамаске. Наконец, третьи подозревают, что объектом атаки может оказаться даже авиабаза Хмеймим, где размещена российская авиационная группировка. При этом надо иметь в виду, что еще в середине марта начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов пообещал американцам "ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые будут их применять", в случае, если под угрозой окажется жизнь российских военнослужащих на территории Сирии. "Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия — не дай Бог, конечно, — затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии", — заявил постпред России в ООН Василий Небензя. Получается, что Москва рассматривает своих военных как живой щит, чтобы прикрыть режим Асада.

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При этом Москва специфически интерпретировала требования Трампа о расследовании химической атаки. "Когда требуют расследования честного, немедленного — мы только за. Но когда это расследование упаковывается в необходимость прийти в заданную точку, а заданная точка — "это сделал Асад при поддержке Владимира Путина", здесь серьезного разговора не получается", — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что на месте инцидента побывали и российские военные специалисты, и представители сирийского Красного Полумесяца. "Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или другого химического вещества против мирных граждан", — сообщил руководитель внешнеполитического ведомства. Надо сказать, что его слова серьезно обесцениваются тем, что у российско-сирийского расследования уж точно есть своя "заданная точка". Ведь накануне начальник российского Центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко заявил о готовности "направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений" Запада. Только когда ситуация накалилась уже до предела, Москва и Дамаск обратились в Организацию по запрещению химического оружия с предложением провести расследование на месте. Лавров даже обещал обеспечить безопасность инспекторов силами российской военной полиции.

Но локомотив войны, похоже, уже разогнался. После таких замахов Трамп не может не ударить. Ранее, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии, постпред США Никки Хейли заявила, что Вашингтон в любом случае ответит на химическую атаку, какое бы решение не было принято.

Дошли до грани

Москва и Вашингтон вновь оказались на грани прямого военного конфликта. Вопрос только о масштабах атаки. С точки зрения поддержания международной безопасности идеальным был бы ограниченный, "вегетарианский", вариант, подобный тому, что был избран Вашингтоном год назад при ударе крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Аш-Шайрат. Тогда американцы заранее предупредили Москву, наши военные покинули аэродром. При этом российские системы ПВО то ли не пытались, то ли не могли перехватить "Томагавки". Хотя при размещении комплексов С-400 в Сирии представители российского Минобороны сделали немало хвастливых заявлений о том, что они фактически вводят беспилотную зону над Сирией. Отдадим должное Владимиру Путину. Год назад (вопреки угрозам) Кремлю удалось сохранить хладнокровие и смириться с унижением, даже не попытавшись дать военный ответ на американскую атаку. Все ограничилось "грозными" мидовскими инвективами. Сейчас можно только молиться, чтобы в Вашингтон выбрали прошлогодний сценарий, а в Москве его приняли.

Потому что альтернатива выглядит совершенно чудовищной. Если американские военные планируют массированный удар, подобный, например, тому, что был нанесен по Багдаду в 2003-м, то, согласно пентагоновским правилам, первой атакой должны быть уничтожены средства ПВО противника. А к этим системам ПВО неизбежно относятся размещенные Россией комплексы С-400, а также системы ближнего и среднего перехвата "Бук" и "Панцирь". Маловероятно, что первый удар будет наносить авиация (хотя стратегические бомбардировщики развернуты и в Катаре, и в Саудовской Аравии). Стало быть, крылатые ракеты будут запущены с надводных кораблей и подводных лодок 6-го флота. Сообщается, в частности, о выдвижении ракетного эсминца Donald Cook, оснащенного 50 "Томагавками" (это приблизительно треть ежегодного производства крылатых ракет Россией). Очень сомнительно, что при таком сценарии, уничтожая средства ПВО противника, американцы будут проводить селекцию целей, избегая атаковать российские позиции. Прямое военное столкновение, признать которое военные России и США побоялись в феврале, после разгрома американцами колонны наемников, сейчас становится весьма вероятным.

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Опасность возрастает многократно, если из Москвы последует приказ атаковать "носители" американских крылатых ракет. Понятно, что при многократном американском превосходстве (его обеспечивают авианосные группировки 6-го флота, стратегическая авиация, базы на Крите, Кипре, в Неаполе) у Москвы мало шансов победить в обычной войне. Увы, это означает, что очень скоро возникнет соблазн угрожать применением ядерного оружия… Вот он, новый Карибский кризис, эпохи постмодерна. Единственное, что внушает толику (очень малую) оптимизма, так это надежда на разумность военных, которые прекрасно понимают, что последует после того, как приказы будут отданы. Между начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов Джозефом Данфордом существуют рабочие отношения, они регулярно общаются по телефону. Остается уповать на то, что военным достанет выдержки и они договорятся хоть о каких-то правилах.

Два с половиной года назад Кремль начал операцию в Сирии, целью которой был выход из международной изоляции, вызванной аннексией Крыма и секретной войной на Донбассе. Кремль хотел заставить Запад разговаривать с собой. Но модель поведения не изменилась. В результате Россия и США подошли к опасной черте.

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Сирия Дональд Трамп карибский кризис Александр Гольц
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