Трое в лодке: у кого есть реальные шансы на выборах-2019

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
26 июня 2018, 14:13

Основные игроки президенсткой кампании вбухивают ресурсы как во времена до 2013 года.

Только у трех кандидатов есть реальные шансы на второй тур

На выборах, особенно президентских, побеждает система. Cистемы есть только у тех кандидатов: Петра Порошенко, Юрия Бойко, Юлии Тимошенко. Система способна организовать работу и защитить результат. Основная борьба развернется в этом треугольнике. Эти три кандидата главные претенденты на выход во второй тур.

У каждого из кандидатов есть свои ограничения. У Порошенко - большой антрейтинг сопоставимый с антирейтингом Тимошенко, что создает "партийный потолок" (у Порошенко где то 10-11%), у Тимошенко (12-13%). Что недостаточно для выхода во второй тур. Оба кандидата в "петле отрицания". Их просто не хотят слышать, даже если они правы. Все, что хорошее им не приписывается, а все плохое идет "на ура!".

У Бойко, как ни странно, антирейтинг ниже, хотя и неудивительно. На выборах почти всегда побеждает оппозиция и имеет перспективы большего роста. Плюс у него есть резерв голосов в рейтинге Вадима Рабиновича, который работает на его поле. То есть, если реально смотреть, то у Бойко сейчас около 15-16% (у Рабиновича нет сильных структур, но могут появится, что затруднит кампанию Бойко). То есть Бойко - самый главный претендент на выход во второй тур по состоянию на сейчас.

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Что касается Тимошенко, то кроме антирейтинга у нее есть еще две главные проблемы. Первая - Олег Ляшко, который может забрать до 10% ее голосов. И вторая - отсутствие избирателей во время выборов. Cело активно разъезжается на заработки (кто в города, кто за границу). В городах пока позиции очень невнятные. Без них во второй тур очень сложно попасть. Пока не видно, как она решит этот вопрос.

У Порошенко кроме антирейтинга есть риски появления других кандидатов в его поле (условно "патриотичный электорат": Кличко, Гройсман, Cадовой, Тягныбок). В совокупности они могут набрать до 15% голосов. Но Порошенко - власть, и у него есть ресурс и система, которая готова его поддержать.

Относительно Анатолия Гриценко, у него всегда все хорошо до начала избирательной кампании. Потом все приходит в свои 2-3%. Обычно из-за хронических проблем в менеджменте кампании.

Роль Владимира Зеленского может быть в качестве троля одного из кандидатов.

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Что касается Святослава Вакарчука, то главной заботой его штаба будет постоянная борьба с истериками и соплями Вакарчука после первых встреч с реальными избирателями, которые пошлют его на десятой секунде как только он попробует воспроизвести грантоедскую муть "о ценностях и тд", которую ему вложили в США. И у Вакарчука также проблема с избирателями - они просто на выборы не ходят.

Промежуточные рейтинги обычно сильно меняются после реального старта кампаний. И победа достанется тому, кто сможет решить проблему с пробитием "партийного потолка". Пока основные игроки этого не начали делать и вбухивают ресурсы как во времена до 2013 года. Той страны уже нет. Как и людей, которые готовы так просто голосовать.

Тарас Загородний, экономический эксперт

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Петр Порошенко Юлия Тимошенко Юрий Бойко Тарас Загородний выборы 2019
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