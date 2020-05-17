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Баблолюбивый "демократ" на минималках: почему Шустер несет в эфире ахинею

Андрей Головачев

политический эксперт

17 мая 2020, 08:35

Две страсти Савика противоречат друг другу.

Шустер
Савик Шустер вернулся в Украину, где начал делать псевдодемократическое ток-шоу "про политику" / МедиаНяня

Известный борец за свободу слова, советский диссидент и непреклонный противник Путина Савик Шустер подвизался в Украине сразу после первой оранжевой революции.

С тех пор этот патентованный демократ, внешне похожий на старичка-боровичка в лаптях, разрывается в Украине между двумя своими противоположными страстями. Желанием снимать хорошее бабло, - а денежки, как быстро выяснилось, Савик очень любит, - и желанием выглядеть борцом за свободу слова и демократию в глазах туземного населения. Последнее - обычная старческая прихоть, видимо, по мысли, Савика, придающая ему романтический ореол борца-мученика, которым он так дорожит на постсоветском пространстве.

Разрываясь между эти двумя своими страстями, не чуждый , как мужчина, ничему человеческому, Савик перебегал между всеми олигархическими каналами, пока не создал свой , откуда его благополучно прогнал из страны человек, который поклялся жизнь отдать за свободу слова Савика.

Правда, клятву Порошенко не сдержал и жизнь за свободу слова Савика не отдал. И правильно сделал! Потому что из двух страстей старичка-боровичка безоговорочную победа одержала... любовь к денежным знакам.

Савика можно понять. Годы уходят, он нахер никому в мире не нужен, а красиво пожить хочется. Ведь даже первый коммунист планеты Карл Маркс на старости лет признался, что "ничто человеческое ему не чуждо" и не отказал себе в отношениях со своей молоденькой горничной.

Пришлось Савику снова податься в Украину, где ему еще предлагают нехилое бабло. Но, правда, на ахметовском канале дали ясно понять, что про имидж демократа надо забыть и тупо отрабатывать бабло строго, как прикажут. И гражданин Италии Савик отрабатывает, убеждая украинцев, что остановка атомных станций это благо, что предстоящее повышение цена на электроэнергию - это европейский подход.

Слаб человек! Очень трудно долго играть поборника свободы слова, если одновременно очень сильно любить денежные знаки. Не получается.

Кстати, а почему, действительно, в свое время разругались Савик и Петр Алексеевич?

Потому что оба очень пытались изображать из себя борцов за свободу слова и демократию. И оба очень любили денежные знаки. Ну разве могли два таких одинаковых лицемера ужиться вдвоем в одной стране? "Боливар не вынесет двоих" Кто-то должен был выдавить другого. Победила молодость!

Андрей Головачев Савик Шустер новости Украины
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